【大學發展】港大獲捐贈8億元建科創新地標　Tech Landmark料2024年底落成

▲ 香港大學Tech Landmark 預計於2024年底落成。（港大提供圖片）

香港大學感謝郭氏集團捐贈港幣五億元，以及信興教育及慈善基金捐贈港幣三億元，支持建設大學的科創新地標Tech Landmark，其總面積逾4.5萬平方米，料於2024年底落成。

Tech Landmark 將設立12所研究院，是人工智能、大數據、樂齡科技、貧窮問題、智能城市、量子科學和生物醫學工程等跨學科和新領域的重點研究基地，以應對全球挑戰，造福人類。Tech Landmark位於本部校園，由三幢大樓組成，總面積逾4.5萬平方米，預計於2024年底落成。

港大校長張翔教授，感謝郭氏集團和信興教育及慈善基金的慷慨支持，指在此歷史時刻，一起見證大學實踐理想，匯聚科研創新，傳承人文精神。

嘉里集團有限公司主席郭孔丞表示，逾一個世紀以來，港大一直是許多重要思維和創新概念的發源地，對社會產生了積極的影響，指有機會參與這校園的發展，感到非常榮幸。他深願這項目不單能夠支持港大，繼續追求推動科學與科技的發展，充滿活力和創意，並且能夠再進一步，成為一個增進友誼、關愛、合作及和諧共融的地方。

信興教育及慈善基金主席蒙德揚表示，香港大學 Tech Landmark 將成爲具全球影響力的重點研究基地。世界頂尖人才將匯聚於此，以一股前所未見的力量推動科創發展。

港大將舉行111周年慶典暨Tech Landmark動土儀式，答謝郭氏集團和信興教育及慈善基金的對大學的慷慨支持。

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責任編輯：郭詩詩