【安老政策】林正財冀安老業界推更多自負盈虧服務　助中產「以自己資源」照顧長者

▲ 安老事務委員會主席林正財(左)及將於月底接任的李國棟(右)。(蘇文軒攝)

安老事務委員會主席林正財本月底離任，由聖公會福利協會主席李國棟接任，2人今日(21日)會見傳媒。李國棟表示希望任內可希望任內可推動居家安老及醫社合作，減少長者不必要入院的情況，又希望改變大眾價值觀，為安老負起「小小責任」，除了金錢付出，亦要有敬老護老的心態。

即將卸任的林正財回顧過去約20年在安老事務委員會的工作，他指擔任主席後其中一項重要工作是2017年提出的「安老服務計劃方案」，為未來20年面對人口高齡化提出應對方向，高興政府全部採納及推動當中的20項大建議。

他提到，為鼓勵中產人士以自己資源照顧長者，委員會正研究長期護理服務融資問題，期望推廣自負盈虧及非資助服務，配合社區照顧服務券等政策，讓市民特別是中產，按能力選擇合適的安老服務，「中產最鍾意有得揀」，加上現時很多非政府機構有意提供更多非資助服務，若能解決人手問題發，希望可令有需要人士在2至3個月獲得服務。

針對院舍宿位問題，他說現屆政府正積極覓地建屋，建議可同步覓地建安老院舍，例如賣地時加設條款，相信有助增加宿位，又透露曾與政府初步討論放寬院舍高度限制的問題，相信未來有機會獲放寬。

李國棟則強調，居家安老是安老的大方向，認為未來不應太依賴院舍，亦要做好社區醫療、社區支援，減少長者不必要入院的情況，「好多情況長者未必要入醫院，只係需要有人照顧」，以免對醫療體系做成負荷。

李國棟續稱，未來會關注院舍防疫、提高院舍質素、業內人手短缺等範疇，期望透過公眾教育，令公眾改變價值觀，明白到安老不是只付出金錢，也要投入時間及關懷。

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記者：蘇文軒