【海豚保育】疫下高速船停航中華白海豚出沒率回升　近7成受訪者支持高速船航道南移

▲ （世界自然基金會香港分會（WWF）提供。）

本周六（23日）是「國際鯨豚日」。世界自然基金會香港分會（WWF）調查發現，疫情兩年間，由於本港南大嶼水域高速船停航，中華白海豚出沒率出現明顯回升，其行為更為活躍，會在航道附近游蕩，呼籲在跨境高速船復航前，應盡快落實海上交通緩解措施，減少水底噪音，保育重要鯨豚生境。

世界自然基金會香港分會 問卷調查調查顯示， 超過8成受訪者認同跨境高速船有機會威脅鯨豚的生存， 7 成受訪者支持高速船「航道南移」、不少人建議「設立限速區」、「陸路跨境」、及「減少高速船班次」，期望政府能在復航前，盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施。

在調查提出的4項緩解措施中，「航道南移」受到最多人支持，其次是「設立限速區」、「陸路跨境」、及「減少高速船班次」。 調查亦了解了公眾為保育本地鯨豚在通勤時間、船費及等候高速船時間的可增幅空間。 結果顯示，大部分人可以接受通勤時間增加7分鐘或以內及不超過每位乘客6元的船費增幅。 受訪者亦表示支持減少高速船班次，等候時間可以增加至日間28分鐘一班及夜間40分鐘一班。

WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡表示，跨境高速船於疫情期間的停航讓本地鯨豚有意外且短暫的喘息機會，遠離海上交通的喧囂，調查顯示了公眾對落實南大嶼鯨豚友善減緩措施的大力支持。政府應與業界、海事和生態學者、保育團體及其他相關持分者緊密合作，在復航前盡快制定並落實減緩海上交通影響的措施，讓本地鯨豚可在不受人為威脅的情況下自由使用西南大嶼水域。

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