【白色強人II】陳豪演萬人迷醫生　透露陳茵媺為復出操出六舊腹肌

▲ 陳豪新劇做萬人迷醫生！

TVB重頭劇《白色強人II》將於下周一（7月25日）開播，上輯好評如潮，而今次更有視帝陳豪及視后胡定欣加盟第二輯，全劇共有三帝兩后，卡士強勁，難怪令一班觀眾大表期待。

今天（7月21日）劇中演員陳豪、郭晉安、馬國明、胡定欣、唐詩詠及張曦雯等人在銅鑼灣出席宣傳活動，為《白色強人II》造勢。

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透露角色負責搞氣氛

陳豪接受TOPick訪問時透露是次角色由戰地醫生加入明成北醫院成急症室醫生：「他們很專注做醫生角色，我便負責搞笑搞氣氛的部份，又會撩女生，所以輕鬆位就在我身上出現。（劇中周旋不同女同事？）又不是很多，個角色是較口花和浪子性格，不會太跳離醫生的本色，都是一位很厲害的醫生。」

談到劇中他是否與張曦雯（Kelly ）有感情線，陳豪指對方為其前度，想重追對方：「但她已經與郭晉安建立了很好的關係，劇中有種三角關係，但不是與安仔敵對，我都是與他同一陣線。」

▲ 在劇中非常搞笑！（陳慧安 攝）

自認思想傳統

提到陳豪劇中性格口花又撩女生，但沒有親熱戲份，問到他是否「封嘴」怕太太陳茵媺（Aimee ）吃醋，他解釋說：「不關結婚事，我本身是較抗拒，覺得男女授受不親，盡可能都不好，不過若果劇情需要我作為專業演員都會做。」

Aimee為復出努力準備

至於太太Aimee近來不時在社交網分享美照，見她愈操愈弗，為即將開拍新劇做足準備功夫，陳豪說：「Aimee在八月尾將會開工，今次她相隔多年再度復出，很努力修身和讀劇本，為角色好好準備，希望呈現最好的一面給觀眾。」

他又大爆Aimee為今次相隔十年再度拍劇有感壓力，十分重視今次自己的表現：「我見到她有壓力，不過都是好事，我很久未見過她那團火，那麼㷫烚烚，加上小朋友已經開始大，所以我十分支持她。」

他續指太太有找教練幫其努力操弗身形，亦會互相交流飲食餐單：「她已經練到有六舊腹肌，但我叫她不要練得太勁，因為我覺得女生只要有線條就可。」

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記者：游艾維 、陳曉柔