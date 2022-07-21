【白色強人II】張曦雯爆陳豪喜歡整蠱人　胡定欣相隔3年出新劇：希望有轉變

TVB劇集《白色強人II》將於下周一首播，一眾演員今日（7月21日）現身銅鑼灣某商場出席宣傳活動，包括馬國明、胡定欣、郭晉安和陳豪等，席間眾演員沖咖啡給粉絲飲。

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胡定欣為「強人」系列新成員，相隔3年再有新劇播映，她直言感到開心又興奮，見到不少粉絲和市民來捧場，她稱已很久沒跟觀眾近距離接觸，定欣說：「現在會更加珍惜，可以拉近和市民的互動。」

定欣曾表示，希望透過3年的沉澱，可以給予觀眾新的感覺，問可有壓力：「拍攝時有壓力，這亦是動力去做得更好，除觀眾外，自己也希望有所變化。」

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跟陳豪首度合作

內地某網站早前已率先播映，定欣表示只看了少許：「若果可以跟觀眾同步收看，跟身邊人一起傾，會更加開心。」對於劇中所演的角色會介入「唐明」和「蘇怡」之間，她稱是否「介入」每人定義也不同，「粉絲會比較緊張，但我主要跟安仔角力多一點。」

至於張曦雯（Kelly）劇中很仰慕郭晉安，另一邊廂飾演其前度的陳豪卻想復合，她跟陳豪首次合作，早已聽不少同事對阿Mo讚不絕口，她說：「發覺大家很談得來，很多場口都幾有火花，希望可以再合作。」

▲ 張曦雯現身《白色強人II》宣傳活動。

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定欣大爆張曦雯經常被陳豪整蠱，Kelly說：「阿mo看似斯文，其實好八卦和搞笑。」Kelly續說於內地拍外景期間，大家「困」在一起相處融洽，感情變得更好，藉著「隔離日子」可沉澱下心情兼熟讀劇本。

Kelly說：「我帶了PS5上去，一共有3喼行李。」定欣認同出外景可令演員增進感情：「在香港收工後即離開，但在外地可以傾下偈，了解下大家。」

記者：游艾維、陳曉柔