【新冠肺炎】完成居家隔離者可自行剪掉電子手環　當局不會另行通知

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政府要求確診人士於居家隔離期間必須戴上電子手環。政府今日（21日）表示，確診人士按規定完成居家隔離後，可自行剪掉電子手環及刪除手機內的「居安抗疫」流動應用程式，不會另行通知。



根據現行規定，居家隔離期預設為14日。進行居家隔離的人士如已接種至少兩劑新冠疫苗，並於檢測結果呈陽性後的第六天及第七天（接受檢測或接收樣本翌日為第一天。如無紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天），在快速抗原檢測中連續兩天均取得陰性結果，可提早完成隔離。否則，他們需繼續接受隔離及每天進行快速抗原檢測，直至連續兩天獲得陰性結果，方可完成居家隔離。未接種新冠疫苗或接種少於兩劑新冠疫苗的居家隔離人士，則須進行14天居家隔離。



當局提醒，若在非指定情況下剪掉電子手環或刪除「居安抗疫」程式，會被視為違反隔離令，屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐