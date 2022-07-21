  • 32°C
香港時間 : 2022721日 (週四) 19:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】完成居家隔離者可自行剪掉電子手環　當局不會另行通知

社會 18:11 2022/07/21

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府要求確診人士於居家隔離期間必須戴上電子手環。政府今日（21日）表示，確診人士按規定完成居家隔離後，可自行剪掉電子手環及刪除手機內的「居安抗疫」流動應用程式，不會另行通知。
　　 
根據現行規定，居家隔離期預設為14日。進行居家隔離的人士如已接種至少兩劑新冠疫苗，並於檢測結果呈陽性後的第六天及第七天（接受檢測或接收樣本翌日為第一天。如無紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天），在快速抗原檢測中連續兩天均取得陰性結果，可提早完成隔離。否則，他們需繼續接受隔離及每天進行快速抗原檢測，直至連續兩天獲得陰性結果，方可完成居家隔離。未接種新冠疫苗或接種少於兩劑新冠疫苗的居家隔離人士，則須進行14天居家隔離。
　　 
當局提醒，若在非指定情況下剪掉電子手環或刪除「居安抗疫」程式，會被視為違反隔離令，屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【3區污水陽性】深水埗宇晴軒及荃灣富麗花園等　當局派30萬快測包
今日 17:21
【3區污水陽性】深水埗宇晴軒及荃灣富麗花園等　當局派30萬快測包
【海豚保育】疫下高速船停航中華白海豚出沒率回升　近7成受訪者支持高速船航道南移
今日 18:02
【海豚保育】疫下高速船停航中華白海豚出沒率回升　近7成受訪者支持高速船航道南移

你可能感興趣

【3區污水陽性】深水埗宇晴軒及荃灣富麗花園等　當局派30萬快測包
今日 17:21
【3區污水陽性】深水埗宇晴軒及荃灣富麗花園等　當局派30萬快測包
【海豚保育】疫下高速船停航中華白海豚出沒率回升　近7成受訪者支持高速船航道南移
今日 18:02
【海豚保育】疫下高速船停航中華白海豚出沒率回升　近7成受訪者支持高速船航道南移
新冠肺炎 居安抗疫 疫苗 電子手環 新冠肺炎疫情 肺炎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌購入首個海外物業　Bob：冇諗過可以用呢個錢full paid
17:28 2022/07/20
【明星理財】林盛斌購入首個海外物業　Bob：冇諗過可以用呢個錢full paid
【口腔癌】男子長期口臭求醫證患癌　醫生指口腔癌惡臭如腐肉【附主要徵狀】
11:33 2022/07/20
【口腔癌】男子長期口臭求醫證患癌　醫生指口腔癌惡臭如腐肉【附主要徵狀】
【曱甴天敵】家中驚現「長腳黑身」巨蟲快速彈跳　專家：真身是蟑螂剋星
09:36 2022/07/19
【曱甴天敵】家中驚現「長腳黑身」巨蟲快速彈跳　專家：真身是蟑螂剋星