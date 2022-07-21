【認罪候判】郊野公園違規煮食襲擊漁護人員　34歲作曲人認4罪候判

▲ 作曲人涉刑恐及襲擊漁護人員，今於觀塘裁判法院認罪候判。資料圖片

34歲本地作曲人陳瑋洛，涉於2021年11月與女友在清水灣郊野公園風箏區違規露營及使用煮食爐，兩名漁農自然護理署人員巡查時發現，擬作出票控時，陳拒絕出示身份證，其間向天揮舞30厘米長鐵管，並用手推向1名人員。陳早前被控阻礙公職人員、普通襲擊及刑事恐嚇共4罪，案件今(21日)於觀塘裁判法院再提訊，陳承認全部控罪，還押至8月4日判刑，等候背景及社會服務令報告。

被告陳瑋洛(34歲)，承認1項阻礙公職人員、2項刑事恐嚇及1項普通襲擊罪。控罪指，被告於2021年11月25日，在清水灣郊野公園阻礙魚農自然護理署農林助理員女杜慧妍依法執行公務，並於同日在清水灣郊野公園燒烤場威脅女子吳嘉雯及杜慧妍會使其人身遭受損害，即導致兩人不要求被告提供身份證及作出票控，以及在同地襲擊吳。

案情指，2021年11月25日早上9時許，漁護署農林助理員杜慧妍及吳嘉雯在清水灣郊野公園風箏區巡邏，該處設有不准露營指示牌。吳及杜其間發現被告及其女友於該處露營，遂向兩人作出口頭警告，否則會作出票控，兩人表示明白及收拾物品，吳及杜則於20米外繼續觀察。

其間吳及杜發現被告開動煮食爐，遂擬作出票控，並要求被告出示身份證，惟被告拒絕，並要求到風箏區才出示，但被告到風箏區仍拒絕出示，杜遂報警。兩人員期間跟隨被告至燒烤區，被告仍不合作，並突然從後褲袋取出1枝30厘米長的鐵管向天揮舞，吳及杜受驚，吳制服被告時跌倒，杜及吳最終將被告制服在地上，被告仍然繼續掙扎，吳的臉頰、手腕等有觸痛。

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記者：林育慧