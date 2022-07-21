【快速測試】3區污水陽性當局派29.8萬快測包　涉大埔天鑽、沙田星漣海等

▲ 3區污水陽性當局派29.8萬快測包。（政府新聞處）

因應大埔、黃大仙及沙田區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（21日）表示，大埔民政事務處、黃大仙民政事務處及沙田民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約298,000套快速測試套裝。

獲發屋苑：

大埔區：富亨邨、運頭塘邨、天鑽、大埔寶馬山、悠然山莊、盈峰翠邸、龍成堡、御峰豪園、御峰苑及承峰

黃大仙區：天宏苑、天馬苑、翠竹花園及竹園聯合村

沙田區：星漣海、泓碧、迎海、迎海‧御峰、迎海‧星灣、迎海‧星灣御、迎海‧駿岸、銀湖‧天峰、雲海（包括雲海別墅）及顯徑邨

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津