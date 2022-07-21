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【文化藝術】藝術館明辦「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽　展出逾70件香港藝術家墨寶

社會 18:31 2022/07/21

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藝術館明辦「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽。（政府新聞處）

香港藝術館明日（22日）起舉行「漢字城韻──書法中的詩舞畫樂」展覽，展出超過70件香港藝術家書法作品的館藏，並以文學、舞蹈、圖像和音樂配合展示，讓觀眾暢遊詩舞畫樂之間，探索書法與生活的關係及所引發的香港當代創作。展覽亦結集不同界別的創作人，提供嶄新及多面向的觀展體驗，帶領觀眾進入書法獨特的審美體系。

是次展覽展現了書法藝術的各種書體，精選展品包括鄧爾雅《篆書詩》、區建公《楷書八言聯》、區大為隸書《幽蘭詩》、羅叔重《隸書五言聯》、饒宗頤《金書甲骨文》、趙少昂《行書詩》、徐沛之《草書黃偉文陀飛輪》等。展覽從書法藝術與詩、舞、畫、樂之間的關係出發，讓觀眾從自己的知識體系及興趣中，發掘欣賞書法的樂趣，並重新審視在科技的高速發展之下，保存和延續經典文化成果的價值。

同場展出包括不同界別本地創作人的作品。導演卓翔及編舞家王榮祿創作了舞蹈影像裝置，舞者以身體的力量、姿態及律動回應書法的動勢。作曲及聲音藝術家趙朗天創作了聲音作品，以旋律穿梭於展場跌宕起伏的書勢舞勢中。多媒體藝術家吳子昆則以「容積捕獲」技術，捕捉書法家書寫時的立體信息，並利用三維動畫技術於兩幅投影牆重新呈現書法家書寫的動作，延伸觀眾想像。多位作家、詩人、藝術家及專家學者結合自身專長及生活體驗，以文字或影片形式回應書法作品。

展覽由7月22日至明年9月17日在九龍尖沙咀梳士巴利道十號香港藝術館二樓香港藝術廳舉行。有關展覽詳情及入場安排，請瀏覽網頁或致電2721 0116查詢。

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記者：黃穎津

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