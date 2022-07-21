【最壞身教】父母口說不准打人卻掌摑3歲女　鄧藹霖︰難怪小孩會動手打人

▲ 有父母口說不准打人，自己卻掌摑3歲女兒。（iStock圖片）

那對小孖女看上去大概是三歲吧，但一張嘴已非常厲害，很會說話。

「你們覺得媽媽漂亮嗎？」爸爸問。

其中一個冷眼瞥向媽媽，然後撇嘴說︰「一點也不漂亮！」沒有入鏡的媽媽怪叫：「你說甚麼呀？」小女孩續說：「她由朝到晚都在兇我，很討厭！」她的媽媽的確有點兇，句句說話都是兇巴巴的，又經常會慣性說會揍她們。

「爸爸呀，你快點換走這個兇老婆吧。」孖女時常勸爸爸。又另一次，當媽媽又罵她們時，一孖女叉腰回嘴︰「你再這麼兇，我叫婆婆把你帶回家去！」

短片每次都配上笑聲，點擊率也不俗。相信負責拍片和上載的是媽媽吧，她可會為孖女受歡迎賺到錢而沾沾自喜？

若我是那位媽媽，我才不會瞎高興呢，你的女兒小小年紀已這麼討厭你了，長大了會怎樣？你們自以為風趣惹笑的家庭短片，其實是在示範差透的親子教育呀！

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首先天天在示範「人打人」，媽媽慣常兇巴巴地說︰「信不信我打你！」當大孖打細孖時，在旁的爸爸會順手掌摑大孖：「不准打人！」爸爸不是剛剛打人嗎？難怪這個家庭的小孩時常會動手打人。

其次是示範「手快有、手慢無！」從來沒見過這家人會互相照顧分享，誰最先搶到手就會迅速將食物送進嘴裏，成為贏家。

最恐怖的是示範「說假話」媽媽會高舉糖果問︰「媽媽漂亮嗎？」「漂亮！漂亮！」孖女齊齊說罷，糖果方可到手裏呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「錯誤的親子示範」

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