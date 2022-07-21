【防疫措施】8月1日起所有院舍訪客須持48小時核酸陰性結果　下周三起院舍員工7天一核酸及每日快測

▲ 8月1日起所有院舍訪客須持48小時核酸陰性結果。（資料圖片）

社署今日（21日）表示，鑑於近日疫情反覆，持續有院舍出現住客及／或員工確診個案，為保障住客、員工和訪客的健康，政府經仔細考慮後，會就院舍探訪及員工檢測採取新安排。

由8月1日起，所有訪客（公務探訪除外）須於探訪前進行核酸檢測，並提供其48小時內的核酸檢測陰性結果證明，方可到院舍探訪。在3個月內曾確診的康復者，亦須進行有關核酸檢測。

此外，由8月28日起，院舍訪客接種新冠疫苗的要求將會提升，訪客必須按照政府在「疫苗通行證」下的最新要求接種新冠疫苗：

一般人士：

（i）已接種3劑疫苗；或

（ii）接種第2劑疫苗6個月內。

康復人士：

（i）已接種3劑或兩劑疫苗；

（ii）康復後6個月內無需額外接種；

（iii）康復後接種第一劑疫苗6個月內；或

（iv）12至17歲已接種一劑復必泰疫苗。

如因體恤原因需到院舍緊急探訪有關住客，相關的現有安排將維持不變──訪客仍須於院舍內的指定位置進行快速抗原測試，顯示陰性結果方可進行探訪，以及必須在探訪後2天內向院舍提交核酸檢測的陰性結果證明。

為加強院舍的防疫屏障，保護院舍住客，政府將於7月27日（即第73輪強制檢測）開始，要求所有院舍員工（不論有否接種新冠疫苗）須每7天進行一次核酸檢測。為便利員工進行核酸檢測，政府將安排指定檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝讓員工自行進行採樣，並會於指定日期到院舍收回樣本。員工亦可選擇親身到全港各區的社區檢測中心／流動採樣站進行免費核酸檢測，向檢測站人員表明身分及出示相關證明便可獲安排優先檢測。與此同時，所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行進行快速抗原測試，測試結果須為陰性方可如常上班，以保障員工及住客的安全。

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記者：黃穎津