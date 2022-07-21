【九巴學院】九巴學院舉辦成立典禮　培育車長及巴士專業維修技術人才

▲ 九巴學院舉辦成立典禮。（九巴提供）

九巴今日（21日）為九巴學院舉辦成立典禮，運輸及物流局局長林世雄、香港學術及職業資歷評審局主席兼立法會議員陳仲尼、運輸署署長羅淑佩，以及九巴董事會主席梁乃鵬等主持揭幕儀式。

九巴學院是本港首間獲資歷架構認可為專營巴士維修人員及車長提供專業訓練課程的機構，其開辦的「巴士維修證書課程」及「專利公共巴士駕駛證書課程」，已通過香港學術及職業資歷評審局（「評審局」）的評審，分別獲納入「資歷名冊」第二及第三級別，代表著九巴學院教授的課程內容、質素及教學模式在評審局的質素保證下，取得國際性的肯定。

九巴學院合併及擴充「九巴車長訓練學校」及「九巴技術訓練學校」，升格為學院，以「安規為本 守紀而行」為宗旨，辦學理念強調遵循安全規範，恪守職責紀律，延續車長訓練學校及技術訓練學校多年來的專業傳承。除培訓新人，九巴學院亦為現職維修員工及車長提供在職課程，灌輸巴士維修業內最新的技術和重溫駕駛技術及乘客服務技巧。

「巴士維修證書課程」及「專利公共巴士駕駛證書課程」分別屬資歷架構的第二及第三級別。完成巴士維修證書課程者，將取得相關的認可資歷，以及歐洲兩大巴士製造商ADL及Volvo的巴士專業維修證書。修讀專利公共巴士駕駛證書課程的學員則在受訓期間，必須完成包括運輸署的公共巴士司機職前課程及駕駛考試，並通過導師的評核，達到九巴的標準後，才正式成為車長。

評審局主席陳仲尼致辭時表示，樂見九巴學院通過兩大課程，將專業駕駛及維修知識傳授予下一代，透過專業訓練，進一步強化巴士營運的安全水平。他又形容，近年有更多年輕新血加入公共運輸行業，「期望學院的畢業生可以肩負重任，為本港運輸行業作出更多貢獻，推動社會向前發展。」

九巴主席梁乃鵬指，九巴正邁向明年成立九十周年，作為一家歷史悠久的的香港企業，九巴學院的成立是重要的里程碑。梁乃鵬表示，學院未來將發展更多專業課程，包括巴士路線策劃、巴士營運編制、人員編更等，並展開與大專院校合作，培育更多人才。

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記者：黃穎津