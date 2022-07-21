【K0便秘】便秘嚴重會致泌尿道發炎 醫生分享6種食物助排便

很多人都有便秘問題，便秘更會影響泌尿道健康。台灣有泌尿科醫生表示，如果糞便一直累積在直腸，細菌就有可能逆行到膀胱和泌尿道，造成泌尿道發炎，甚至還可能反覆發炎，他分享6種能夠幫助排便的食物，讓大家既能維持腸道健康，也能維持泌尿道健康。

影片推介：

綜合台媒報道，高銘鴻醫生在其社交平台發文，稱泌尿道的健康和腸道健康有關，因泌尿道感染很常是「大腸桿菌」引起，當便秘問題嚴重，糞便一直累積在直腸，細菌就有可能逆行而上，到達膀胱和泌尿道，造成泌尿道發炎，嚴重更會反覆發炎。

他列出6種有助排便的食物：

火龍果

火龍果纖維素豐富，可促進腸胃蠕動，還可幫助軟便。若進食的是紅色火龍果，便便變成紅色是正常的。

地瓜

吃地瓜不只會放屁，也可以幫助排便，其中含有的非水溶性膳食纖維含量高，可以活化腸胃、幫助糞便排出。

乳酪

有時便秘與腸道內的菌叢生態有關，乳酪可幫助腸道內好菌增加、壞菌減少，重新調整菌叢生態，幫助糞便排出。

豆類

豆類大部分的膳食纖維含量都很高，有助促進消化、減少便秘。

綠花椰菜

綠花椰菜含有非水溶性纖維，可以增加糞便體積，讓糞便更容易被排出。

水

便秘會讓糞便停留在大腸內，大腸持續吸收水分後，糞便會變得又硬又乾，更難排出；故喝大量的水可軟便，對於便秘者來說非常重要，能讓糞便更順暢被排出。

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責任編輯：羅嘉欣