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【啟示錄】G.E.M.加盟華納打造超級大碟　出道14年社交平台逾億粉絲

娛樂 19:00 2022/07/20

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熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

G.E.M.將跟華納合作。

2008 年，16 歲的G.E.M.鄧紫棋於香港出道，以極富力量和穿透力的聲線征服樂迷，並橫掃多個流行榜獎項。2014 年，G.E.M. 參加了由湖南衛視歌唱節目 《我是歌手 2》，擴闊演出的舞台。

其後 8 年間，G.E.M. 發行的獲得多個專業流行榜獎項肯定，時至今日，社群平台經已累積了超過 1 億粉絲。

G.E.M. 即將與華納音樂合作，推出全新專輯《啓示錄》。G.E.M.一如既往為全碟完成詞曲，以七封致天堂的信，和七封天堂的回信，為愛的啟示掀開神聖序幕！

打造14首MV。

MV首創同名音樂連續劇《啓示錄》，以連續劇形式呈現整張專輯每一首歌，首次擔任主創、編劇及監製的她，聯同全能影像創作人林博導演共同打造 14 集音樂連續劇 MV。整張專輯每一首歌都有一個獨立 MV，串起來卻是一個有連續劇情的大故事。

G.E.M.坦言：「在這個碎片時代，已很少觀眾有耐心完整聽完一首歌，但是我卻有 14 首我認為極其珍貴的啟示想與大家分享，終於我想到了音樂連續劇這一種新的形式，希望能吸引觀眾用心聽完專輯裡的每首作品。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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