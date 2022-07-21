【暖男爸爸】張繼聰自認中年歌手　相隔多年再開騷：做自己年紀嘅事

▲ 張繼聰視察演唱會場地。

張繼聰宣佈將於10月15日麥花臣場館舉行個唱，日前他視察場館為個唱研究舞台設計，而演唱會海布亦終極曝光。

張繼聰參與設計，選取最愛的電單車風格做個唱主題，他表示：「Poster我有比概念出嚟，好似一張60年代演唱會海報，而『37號公路』就係講我入行呢17年，沿途寫過作品、睇到風景，希望帶到復古感覺。」

他坦言熱愛70年代音樂，因此令海報有復古的味道：「我覺得係好正，因為當時好多新舊文化交融，音樂、衣著都有突破性，其實同自己都好似！因為後生時當然會追潮流，但慢慢成熟咗開始鍾意舊嘢、研究背後故事。所以呢個騷會有好多Vintage紀念品、舞台都會經典設計、電單車打卡位，希望大家感受到當中嘅味道同態度。」

多年未有開騷，張繼聰表示「少少緊張、多多興奮」，更因疫情影響延期，有更多時間排練：「因為個騷延遲咗，所以年頭開始已經練歌，跟唱歌老師學唱歌、學電結他進修自己，雖然我離開歌手呢個崗位好耐，但我係更享受音樂，想提昇自己，到時玩到更多比觀眾睇。」

張繼聰話無時無刻「特訓」，由唱歌到體能不能鬆懈，期待Fans享受：「我係『中年歌手』，做翻呢個年紀要做嘅嘢、表達呢個年紀嘅情感同睇法，希望透過呢個騷同大家分享感受，同年齡觀眾應該會有共鳴，我都唔介意人地標籤我係一個好『Vintage』嘅歌手。」

演唱會門票將8月1日Klook網站公開發售，內部預售反應熱烈，張繼聰感謝身邊朋友「撲飛」：「呢啲飛債唔怕還啦， 佢地不停問我邊度仲有飛買，係好開心嘅。今次個唱邊係嘉賓梗係唔講啦，總之大家會有驚喜，反而今次紀念Tee就由自己品牌負責搞，我地目標好簡單，就係『靚』，要班中佬著上身都要型嘅！」

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