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【強制檢測】62處納強檢　涉柴灣已婚警察宿舍第二座、荃灣環宇海灣5座等【附名單】

社會 22:00 2022/07/21

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熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府公布最新62幢住宅納入強制檢測公告。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府公布最新62幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月23日之前完成檢測。檢測公告即看：【下一頁

7月15至21日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 香港仔石排灣邨碧朗樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
  • 上水天平邨天怡樓
  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 香港仔華貴邨華孝樓
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 上水太平邨平靜樓
  • 東涌逸東二邨信逸樓
  • 牛頭角樂華南邨安華樓
  • 葵涌葵盛西邨 8 座
  • 長沙灣海麗邨海健樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 深水埗富昌邨富韻樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座
  • 沙田沙角邨沙燕樓
  • 大埔大元邨泰寧樓
  • 大埔逸瓏灣 I 第 17 座
  • 屯門澤豐花園澤國樓
  • 東涌裕東苑向東閣
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座
  • 九龍城啟德 1 號(II)5 座
  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 大埔新興花園康信閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑 2 座
  • 屯門建生邨泰生樓
  • 將軍澳將軍澳廣場 6 座
  • 葵涌浩景臺 5 座
  • 筲箕灣明華大廈 1 座
  • 慈雲山慈正邨正遠樓
  • 將軍澳富康花園 9 座
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 鴨脷洲漁安苑霞安閣
  • 何文田常樂街 3 號冠熹苑
  • 東涌逸東一邨福逸樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 粉嶺祥華邨祥豐樓
  • 香港仔華貴邨華廉樓
  • 天水圍天富苑亨富閣
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 荃灣綠楊新邨Ｍ座
  • 荃灣環宇海灣 5 座
  • 沙田穗禾苑豐裕閣
  • 長沙灣碧海藍天 2 座
  • 天水圍天恒邨恒俊樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
  • 元朗豐樂里 6 號康城大樓
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 2-4 號
  • 葵涌荔欣苑荔采閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
  • 黃大仙翠竹花園 10 座
  • 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
  • 黃大仙黃大仙上邨溢善樓
  • 粉嶺榮輝中心 2 座
  • 粉嶺榮輝中心 3 座
  • 粉嶺榮輝中心 1 座

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記者：黃穎津

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