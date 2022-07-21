【強制檢測】62處納強檢 涉柴灣已婚警察宿舍第二座、荃灣環宇海灣5座等【附名單】
社會 22:00 2022/07/21
本港第五波疫情持續，政府公布最新62幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月23日之前完成檢測。檢測公告即看：【下一頁】
7月15至21日曾身處以下地點超過兩小時：
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 上水天平邨天怡樓
- 將軍澳雍明苑澤明閣
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 香港仔華貴邨華孝樓
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 大埔太和邨喜和樓
- 上水太平邨平靜樓
- 東涌逸東二邨信逸樓
- 牛頭角樂華南邨安華樓
- 葵涌葵盛西邨 8 座
- 長沙灣海麗邨海健樓
- 天水圍天耀二邨耀昌樓
- 深水埗富昌邨富韻樓
- 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座
- 沙田沙角邨沙燕樓
- 大埔大元邨泰寧樓
- 大埔逸瓏灣 I 第 17 座
- 屯門澤豐花園澤國樓
- 東涌裕東苑向東閣
- 沙田碩門邨美碩樓
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座
- 九龍城啟德 1 號(II)5 座
- 青衣長宏邨宏意樓
- 油塘高翔苑高恆閣
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 大埔新興花園康信閣
- 馬鞍山聽濤雅苑 2 座
- 屯門建生邨泰生樓
- 將軍澳將軍澳廣場 6 座
- 葵涌浩景臺 5 座
- 筲箕灣明華大廈 1 座
- 慈雲山慈正邨正遠樓
- 將軍澳富康花園 9 座
- 青衣長安邨安濤樓
- 鴨脷洲漁安苑霞安閣
- 何文田常樂街 3 號冠熹苑
- 東涌逸東一邨福逸樓
- 九龍城德朗邨德瓏樓
- 粉嶺祥華邨祥豐樓
- 香港仔華貴邨華廉樓
- 天水圍天富苑亨富閣
- 鴨脷洲漁安苑碧安閣
- 荃灣綠楊新邨Ｍ座
- 荃灣環宇海灣 5 座
- 沙田穗禾苑豐裕閣
- 長沙灣碧海藍天 2 座
- 天水圍天恒邨恒俊樓
- 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
- 元朗豐樂里 6 號康城大樓
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 2-4 號
- 葵涌荔欣苑荔采閣
- 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
- 黃大仙翠竹花園 10 座
- 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
- 黃大仙黃大仙上邨溢善樓
- 粉嶺榮輝中心 2 座
- 粉嶺榮輝中心 3 座
- 粉嶺榮輝中心 1 座
最新熱門影片：【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津