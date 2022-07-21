【強制檢測】62處納強檢　涉柴灣已婚警察宿舍第二座、荃灣環宇海灣5座等【附名單】

▲ 政府公布最新62幢住宅納入強制檢測公告。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府公布最新62幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月23日之前完成檢測。檢測公告即看：【下一頁】

7月15至21日曾身處以下地點超過兩小時：

香港仔石排灣邨碧朗樓

筲箕灣東駿苑金駿閣

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

上水天平邨天怡樓

將軍澳雍明苑澤明閣

大埔運頭塘邨運亨樓

香港仔華貴邨華孝樓

觀塘安泰邨景泰樓

大埔太和邨喜和樓

上水太平邨平靜樓

東涌逸東二邨信逸樓

牛頭角樂華南邨安華樓

葵涌葵盛西邨 8 座

長沙灣海麗邨海健樓

天水圍天耀二邨耀昌樓

深水埗富昌邨富韻樓

牛頭角牛頭角上邨常盛樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座

沙田沙角邨沙燕樓

大埔大元邨泰寧樓

大埔逸瓏灣 I 第 17 座

屯門澤豐花園澤國樓

東涌裕東苑向東閣

沙田碩門邨美碩樓

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座

九龍城啟德 1 號(II)5 座

青衣長宏邨宏意樓

油塘高翔苑高恆閣

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

大埔新興花園康信閣

馬鞍山聽濤雅苑 2 座

屯門建生邨泰生樓

將軍澳將軍澳廣場 6 座

葵涌浩景臺 5 座

筲箕灣明華大廈 1 座

慈雲山慈正邨正遠樓

將軍澳富康花園 9 座

青衣長安邨安濤樓

鴨脷洲漁安苑霞安閣

何文田常樂街 3 號冠熹苑

東涌逸東一邨福逸樓

九龍城德朗邨德瓏樓

粉嶺祥華邨祥豐樓

香港仔華貴邨華廉樓

天水圍天富苑亨富閣

鴨脷洲漁安苑碧安閣

荃灣綠楊新邨Ｍ座

荃灣環宇海灣 5 座

沙田穗禾苑豐裕閣

長沙灣碧海藍天 2 座

天水圍天恒邨恒俊樓

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

元朗豐樂里 6 號康城大樓

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 2-4 號

葵涌荔欣苑荔采閣

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

黃大仙翠竹花園 10 座

黃大仙黃大仙上邨昭善樓

黃大仙黃大仙上邨溢善樓

粉嶺榮輝中心 2 座

粉嶺榮輝中心 3 座

粉嶺榮輝中心 1 座

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記者：黃穎津