【音樂劇】《EQUAL》尾場香港戲院同步直播　有機會獲元虎或洪周燦禮品

▲ 《EQUAL》音樂劇的encore場。

由JUN. K. (2PM成員) 、白虎(NU'EST成員) 、洪周燦(Golden Child成員)等演出的韓國原創音樂劇《EQUAL》，曾因疫情令香港映期取消，近日《EQUAL》音樂劇的encore場終登場，並在本周六在戲院跟韓國同步播放。

全新陣容的《EQUAL》，由WONHO、李炫錫(Vromance)、姜昇植(VICTON)、李庚潤(DKZ)、音樂劇演員金慶祿、林勢俊(VICTON)、申赫洙、洪周燦(Golden Child)、金鍾亨(DKZ) 合體演出！

▲ 洪周燦展歌技。

率先進行直播是首次演出音樂劇的WONHO搭檔洪周燦，由於洪周燦所屬男團Golden Child的日程緊密，剛剛才完成3個多星期的美國巡演，幾經艱辛協調，方爭取到可以直播洪周燦在的尾場演出，粉絲千別要錯過！

《EQUAL》講17世紀末因疫情混亂而動盪的歐洲，一方面農村內發生黑死病等瘟疫，另一方面異端者不斷被狩獵。

Theo及Nicola是青梅竹馬的朋友，一起住在農村內的小茅舍。由於染上不知名並沒法醫治，Nicola終日被困茅舍。身為醫生的Theo為了教好友想盡辦法。一日，Theo在古董店找到一本有關鍊金術的書，認為神秘古方可醫好Nicola的病。正當Theo接近死亡邊緣，兩個好朋友舉止變得奇怪，開始被異常的舉止所吞噬…

7月23日嘉禾 the sky直播《EQUAL》首爾尾場音樂劇，完場後除有主演舞台問候，亦將會同觀眾玩小遊戲，即場送出禮物！有機會得到元虎或洪周燦親簽Polaroid 1張 （名額：共2名）！

詳情：

日期：7月23日 (星期六)

時間：下午5時正

地點：the sky