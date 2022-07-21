【教育及職業博覽】港府設13攤位　解公務員入職條件、工作前景　

▲ 港府設13攤位，解公務員入職條件、工作前景(楊何蓓茵fb)

公務員事務局與多個政策局和部門，於灣仔會展的「教育及職業博覽」設立13個攤位，加深市民對政府部門工作的認識，讓有志投身政府和服務社會的求職者到場參觀。

公務員事務局局長局長楊何蓓茵表示，每個攤位都有當值同事為大家講解入職條件、工作前景、工資和福利等，若希望了解更多，可透過現場電腦即時瀏覽各決策局和部門的網站查閱。紀律部隊攤位設VR模擬訓練，例如警務處有射擊訓練、海關有清關訓練，讓參觀者即場透過VR模擬體驗他們的工作。

政府致力為管治班子招攬人才、注入新血，並會為入職的公務員提供多元化的培訓。歡迎所有矢志服務市民、建設香港和貢獻國家的人加入公務員行列。

政府計劃於十月在本港舉行下一次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士，請於8月5日至8月18日期間提交申請。

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記者：鄧凱文