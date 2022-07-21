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【懸掛國旗】民間團體掛國旗被路政署徵費　李家超：已指示有關部門豁免費用

政治 22:25 2022/07/21

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有民間團體於去年國慶日懸掛國旗，被路政署徵收行政費及巡查費用。（資料圖片）

有民間團體於去年國慶日前後申請在新界多條公路的燈柱懸掛國旗，及後被路政署徵收行政費及巡查費用。特首李家超發文表示關注事件，並已指示有關部門豁免相關費用。

李家超指，特區政府重視推展愛國主義教育，一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日、香港特別行政區成立紀念日或其他特別日子，以表達愛國情感。

他說，已指示有關部門豁免相關費用，並展開關於正確懸掛國旗及區旗的教育工作，讓市民正確使用國旗。針對相關事件的處理手法，他亦已要求有關部門制定有效和適當措施，避免同樣事情再發生。

自由黨立法會議員李鎮強早前表示，得悉路政署去年向於路邊燈柱懸掛1,200面國旗的市民，徵收約14萬元費用，已於日前聯同民建聯立法會議員陳仲尼，聯署去信路政署查詢，並促請局方提供收費原因及理據。他今日指，感謝李家超對事件表達關注及予以回應，盼望如特首所言，政府各部門應更積極推展愛國主義教育。

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記者：陳葆琳

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