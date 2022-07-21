【人大選舉】港區人大代表選舉會議成員登記結束　逾1,400人選出36名代表

▲ 港區全國人大代表選舉會員成員登記工作已結束。（資料圖片）

內地官媒《新華社》報道，全國人大常委會辦公廳接收香港下屆人大代表選舉會議成員登記表的工作，順利結束。下屆港區全國人大代表，將由逾1,400名選舉會議成員選出36名代表。

在選舉會議成員登記階段，全國人大常委會辦公廳在北京設立選舉工作辦公室，並於7月5日至7月20日接收符合選舉會議成員資格的人士遞交登記表。因新冠肺炎疫情原因，今次登記表接收工作通過傳真和電子郵件方式進行，參與香港下屆全國人大代表選舉會議成員登記的人士，超過1,400人。

根據十三屆全國人大五次會議通過的《選舉辦法》規定，選舉會議成員有權依法聯名提出代表候選人，並參加投票選舉。選舉會議採用無記名投票方式選出港區人大代表，有意參選港區人大代表的人士，需要取得15名選舉會議成員以上的提名信。

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責任編輯：陳葆琳