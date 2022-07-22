【局長專訪】環境局重點滅鼠　謝展寰領軍訂KPI

▲ 謝展寰指出，未來工作有三大重點，包括改善街道環境衞生、改善環境問題，以及食物安全和漁農發展。（林宇翔攝）

經過架構重組後，新成立的環境及生態局，除了重點環境及保育工作以外，負責市政衞生及食物安全的食環署亦併入該局。升任為環境及生態局局長謝展寰接受本報訪問時表示，改善街道衞生及鼠患亦是重點工作之一。對於食環署被指捕捉每隻老鼠的成本高達1萬元，謝展寰坦言資源投放與成效有落差，將會親自落區視察前線人員滅鼠方法，制定改善方案，並制定關鍵績效指標（KPI）。

謝展寰指出，未來工作有三大重點，包括改善街道環境衞生、改善環境問題，以及食物安全和漁農發展。

他坦言當局十分關心市容衞生問題，政府已委任政務司副司長卓永興主持「地區事項統籌工作組」，上任二十一日，謝展寰表示已經同卓永興開會不下五次，商討統籌不同部門處理街道清潔及市容問題，尤其後巷衞生及鼠患，以免過往部門之間責任劃分不清或重疊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

食環署今年度預算用於防治蟲鼠預算開支高達7.51億元，創5年新高；而去年度捕獲活鼠及收集死鼠共6.7萬隻，相關開支7.31億元，平均每隻捉鼠成本高達1萬元。謝展寰直言十分關心滅鼠，「我自己都覺得鼠患是個重要問題，因為社會好關注，亦看到政府在鼠患問題上，政府投放資源不少，但為何效果和市民期望有大落差，對政府處理鼠患問題成本效益有一個問號在背後。」

事實上，環境及生態局接手滅鼠工作，亦是「燙手山芋」。以往審計署及申訴專員公署過去多年曾經多次審視食環署滅鼠工作，批評食環署鼠患指數未能反映真實，前線人員放置鼠餌方法亦有誤，質疑其防治滅鼠成效。

謝展寰說，將會親自落區視察前線員工的滅鼠工作，但鼠患問題不是「行多幾次街就得」，他會詳細了解前線的做法、制度系統如何運作，以及監管和評核工作水平，希望從制度入手改善問題。

至於如何評估KPI，是否捉得老鼠數量越多、投訴越少，就叫做有成效；他認為應從實際操作是否達標，以及滅鼠效果，作一籃子因素制定幾個KPI，以評核鼠患問題，暫未定到具體方法。



另外，他指改善市民生活環境亦為重要，例如「店舖噪音、酒樓餐廳油煙問題、樓上樓下裝修嘈，影響基層日常生活及其健康，得在環境方面做多一些工夫。」而支持本地漁農業可持續發展，當局亦會多加關注。



政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍、黃穎津