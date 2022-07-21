【學生人口急跌】學界憂殺校為學生精神健康添壓　教育局拒「暫時維持現狀」過渡

▲ 中學校長倡用新思維應對人口急跌，否則縮班殺校恐加劇學生精神健康問題。（資料圖片）

本港中小學生人數出現結構性下滑，教育局局長蔡若蓮上任後已表明會對收生不足學校，採取殺校、合併及重置，讓學生人口下降問題「軟着陸」。集全港官津及直資中學校長代表的香港中學議會及18區中學校長會聯席今日（21日）去信蔡若蓮，指現時「教育情勢險峻」，倘再殺校，恐會加劇已響警號的學生精神健康問題。

聯席秘書連鎮邦質疑縮班殺校違背重視年輕人發展的政策方向，要求教育局凍結全港中學班級數目，以及每年按各區人口跌幅下調每班派位人數，應對學生人口下跌。有九龍區小學亦反映最近復現內地生插班申請，加上將來或有移民港人回流，盼當局暫緩縮班殺校。教育局回覆重申，不能以「暫時維持現狀」作為過渡性措施。

聯席函蔡若蓮 稱教育情勢險峻

教育局局長蔡若蓮上周受訪已表明，不能用「舊方法」凍結班級解決問題，中學更不宜採小班教學應對人口下降。

面對新一波縮班殺校潮迫在眉睫，由津中議會、香港中學校長會、政府中學校長協會及直資學校議會等26個議會及校長會組成的聯席，今去信教育局局長，指面對適齡學童人口下跌，本港現時「教育情勢險峻」，惟政府掌握人口數據卻未見具體規劃，縮班殺校將為教育生態帶來「極大震盪」，正在這些學校就讀的學生必然受影響，

學生或是失去校內的朋友、老師，甚或連就讀學校亦將會消失，那份失落與迷惘，會進一步加劇學生精神健康的問題。

聯席促請新一屆政府維持全港中學核准班級數目、每年按各區人口跌幅彈性調節每班派位人數，以便作長遠規劃；除重置現有學校外，暫停開辦新的中學。聯席亦建議把握契機推動課程革新及創建健康校園等。

聯席秘書連鎮邦今向本報表示，政府強調重視年輕人發展，質疑殺校、減班做法是「倒轉削減資源」，籲當局不再用「舊思維」計算資源運用，倡保留現有教育投資，引入「新思維」、採取彈性派位，不再維持每班派30多人做法，相信有助照顧學生。

近日現內地生插班申請 小學議會盼暫緩縮班殺校

津貼小學議會主席胡艷芬則指，合併或縮班殺校始終不理想，「當然希望（全港）行小班、減少班額、維持現有學校數目，以應對將來唔知會唔會有小朋友回流，唔希望一邊收縮，到有小朋友回流又擴班。」她冀當局推出短暫措施穩定班級數目；未來與內地通關亦會吸引更多內地生來港讀書，以其任教的九龍灣聖若翰天主教小學為例，最近亦有數名內地生申請插班，盼當局觀望緩和縮班殺校。

教局：不能以維持現狀 作過渡

教育局回覆表示，學生人口未來是結構性下跌，非暫時性波動，不能以暫時維持現狀作為過渡性措施，否則學界未來將遭受「斷崖式」衝擊，局方會多管齊下應對，繼續與學界共商研究鞏固及整合學校力量的辦法，並按過去與業界達成共識，於每年度中一派位開展前，按最新數據檢視學位預計需求，與業界商討並落實安排。局方強調規劃整體學校發展時以學生利益為依歸，密切留意教師流失情況，從大局考慮善用資源。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅