  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 18:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】深水埗白田邨麗田樓圍封強檢　香港仔鴨脷洲邨利滿樓發現19宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:09 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】深水埗白田邨麗田樓圍封強檢

深水埗白田邨麗田樓午五時起限制在深水埗指明「受限區域」，政府目標是在明日（23日）上午約11時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:26】將軍澳維景灣畔8座

西貢民政事務處今日（22日）聯同將軍澳警區和衞生署，檢查將軍澳維景灣畔8座約408名受檢人士的檢測報告，其中59名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中五人處定額罰款10,000元。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。 

【10:41】香港仔鴨脷洲邨利滿樓

相關執法行動於上午約9時完成，政府共檢查了728名受檢人士的檢測報告，發現有34人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:22】香港仔鴨脷洲邨利滿樓

香港仔鴨脷洲邨利滿樓其間1933名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪773戶，當中47戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
今日 10:03
【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
【學生人口急跌】學界憂殺校為學生精神健康添壓　教育局拒「暫時維持現狀」過渡
23:26 2022/07/21
【學生人口急跌】學界憂殺校為學生精神健康添壓　教育局拒「暫時維持現狀」過渡

你可能感興趣

【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
今日 10:03
【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
【學生人口急跌】學界憂殺校為學生精神健康添壓　教育局拒「暫時維持現狀」過渡
23:26 2022/07/21
【學生人口急跌】學界憂殺校為學生精神健康添壓　教育局拒「暫時維持現狀」過渡
疫情 衞生防護中心 衞生署 鴨脷洲 香港 香港仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點
18:01 2022/07/19
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點