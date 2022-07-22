【高官委任】政府公布8名副局長、11名政助名單　適時公布其餘人選

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行政長官辦公室今日（22日）公布，行政長官李家超委任第六屆香港特別行政區政府8名副局長和11名政治助理。

新獲委任的副局長為：

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副局長

運輸及物流局副局長廖振新

保安局副局長卓孝業

房屋局副局長戴尚誠

文化體育及旅遊局副局長劉震

醫務衞生局副局長李夏茵

民政及青年事務局副局長梁宏正

教育局副局長施俊輝

創新科技及工業局副局長張曼莉

新獲委任的政治助理為：

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政治助理

商務及經濟發展局局長政治助理李世華

勞工及福利局局長政治助理傅曉琳

教育局局長政治助理蕭嘉怡

財政司司長政治助理楊通達

創新科技及工業局局長政治助理廖添誠

保安局局長政治助理梁溯庭

房屋局局長政治助理歐陽文倩

政務司司長政治助理李惠

律政司副司長政治助理陳倩雯

文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮

運輸及物流局局長政治助理陳閱川

李家超表示，他和司局長一直積極物色不同背景的合適人才，條件包括在各自領域有豐富經驗、知識或能力，施政理念和行政長官及相關司局長一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場堅定，並有熱誠和魄力服務社會。他已先後委任12名副局長和13名政治助理：

我有信心他們作為政治委任團隊的新成員，會務實進取，一同建設做實事的有為政府。

辦公室發言人指，政府會適時另行公布其餘的副局長和政治助理的人選。而文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮將於8月8日履新，運輸及物流局局長政治助理陳閱川將於8月15日履新，其餘副局長和政治助理將於7月25日履新。

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責任編輯：郭詩詩