  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 13:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官委任】政府公布8名副局長、11名政助名單　適時公布其餘人選

社會 13:04 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

行政長官辦公室今日（22日）公布，行政長官李家超委任第六屆香港特別行政區政府8名副局長和11名政治助理。

新獲委任的副局長為：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

副局長                                   

  • 運輸及物流局副局長廖振新
  • 保安局副局長卓孝業
  • 房屋局副局長戴尚誠
  • 文化體育及旅遊局副局長劉震
  • 醫務衞生局副局長李夏茵
  • 民政及青年事務局副局長梁宏正
  • 教育局副局長施俊輝
  • 創新科技及工業局副局長張曼莉

新獲委任的政治助理為：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

政治助理

  • 商務及經濟發展局局長政治助理李世華
  • 勞工及福利局局長政治助理傅曉琳
  • 教育局局長政治助理蕭嘉怡
  • 財政司司長政治助理楊通達
  • 創新科技及工業局局長政治助理廖添誠
  • 保安局局長政治助理梁溯庭
  • 房屋局局長政治助理歐陽文倩
  • 政務司司長政治助理李惠
  • 律政司副司長政治助理陳倩雯
  • 文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮
  • 運輸及物流局局長政治助理陳閱川

李家超表示，他和司局長一直積極物色不同背景的合適人才，條件包括在各自領域有豐富經驗、知識或能力，施政理念和行政長官及相關司局長一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場堅定，並有熱誠和魄力服務社會。他已先後委任12名副局長和13名政治助理：

我有信心他們作為政治委任團隊的新成員，會務實進取，一同建設做實事的有為政府。

辦公室發言人指，政府會適時另行公布其餘的副局長和政治助理的人選。而文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮將於8月8日履新，運輸及物流局局長政治助理陳閱川將於8月15日履新，其餘副局長和政治助理將於7月25日履新。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
今日 10:03
【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
【打擊毒品】警破荃景圍單位毒窟拘4人　檢13萬元大麻毒品
今日 09:16
【打擊毒品】警破荃景圍單位毒窟拘4人　檢13萬元大麻毒品
【襲警案】醉漢律敦治醫院求診　涉打傷警員被捕
今日 09:49
【襲警案】醉漢律敦治醫院求診　涉打傷警員被捕
【沙灘安全】淺水灣泳灘發現100米長漁網　港九拯溺員工會斥捕魚行為危險
今日 09:30
【沙灘安全】淺水灣泳灘發現100米長漁網　港九拯溺員工會斥捕魚行為危險

你可能感興趣

【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
今日 10:03
【消費券】第二階段消費券本周六截止登記　合資格登記人8月7日獲發消費券
【打擊毒品】警破荃景圍單位毒窟拘4人　檢13萬元大麻毒品
今日 09:16
【打擊毒品】警破荃景圍單位毒窟拘4人　檢13萬元大麻毒品
【襲警案】醉漢律敦治醫院求診　涉打傷警員被捕
今日 09:49
【襲警案】醉漢律敦治醫院求診　涉打傷警員被捕
香港 運輸 保安局 商務及經濟發展局 李家超 教育局 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【淘寶送貨】送貨員35ºC高溫推30公斤貨派件 收$20附加費被港女公審
13:15 2022/07/21
【淘寶送貨】送貨員35ºC高溫推30公斤貨派件 收$20附加費被港女公審