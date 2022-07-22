【香港小姐】謝嘉怡比較港英兩地最低工資　港姐感慨香港樓價高市民辛苦

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）擁有中英混血血統，從小在蘇格蘭長大，2020年為圓父夢想，放棄護士一職來港參選香港小姐，最後憑貼地、真性情個性贏盡網民歡心，並獲得「最上鏡小姐」成為雙料冠軍。

Lisa自當選以來人氣有增無減，去年10月開設個人YouTube頻道，以拍攝日常vlog、旅遊、做運動等影片，與網民分享生活日常，不足10個月已拍了50段影片，相當之勤力。

最新影片：曾業喬專訪

比較港英價市

Lisa早前「暫別」TVB返蘇格蘭探望家人，除了分享與家人四圍玩樂的影片，最新一段她比較香港與英國的樓價，從環境、房屋配套等去分析兩地的分別。

片中她以全英語拍攝，先提到若在香港買或租樓，第一個考慮的因素必定是單位多大、多少錢一呎。相反，英國卻甚少出現此情況，當地人反而著重房屋有多少間睡房，有沒有花園、閣樓、車位等等。

Lisa表示在英國容易購入一百萬港元以下的物業，她說：「而那個物業是一定有前門和後門，基本上會有閣樓、停車位，至少兩間睡房，以及分上下兩層。而在香港，你有一百萬，當然你沒辦法購買房子，但這是不錯的首期。」

她續指香港是全球其中一個房價最貴的地方，並以數據形式分析：「我覺得這純粹因為香港土地供應少，所以每平方呎的價錢，及在每平方呎上的人數很高。每平方公里有6659人，這是十分驚人！而在蘇格蘭，每平方公里只有70人，這分別很大。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港人工資低、樓價高

Lisa認為蘇格蘭土地較廣闊，大量公園及空間對健康及心理有很大的幫助。至於政策方面，她提出在香港島再建造小島的計畫，改善土地短缺問題，亦希望大家能一起想辦法提出解決方案。

她再強調港人住在全球房價最貴的地方之一，而且工資不高，比較港英的最低工資，英國的11英鎊比起香港約3英鎊高8英鎊：「所以是一個很大的差別。因為我們有福利，也有政府不同資助。但香港不會有，他們不會得到太多政府的幫助，雖然這對香港的經濟是好事，但這卻會導致香港成為一個很貴的居住地方，而在香港土生土長的人都在苦苦堅持，努力付房租。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

擁有兩物業

Lisa曾在內地社交平台自爆大學時期已置業，買下人生第一層樓。

由於大學讀書時已全職工作，加上仍與父母一起居住，故能儲下薪金，到大學二年級已儲夠錢去支付首期。及後，她將房子出租，再用收來的租金還完貸款，然後再成功購入第二層樓。