【昏迷女童】獲好心人送牆紙親繪天花板　父布置動物主題房迎接天瑜回家

▲ 天瑜獲好心人送牆紙及親繪天花板，以布置新居房間。

7歲女童周天瑜全身癱瘓臥床26個月，其醫療事故一直受到關注，為了方便照顧天瑜，周家獲派較大的公屋，現時新屋裝修工程已接近尾聲。爸爸預計8月接天瑜回家照顧，他日前更新近況指，獲好心人送贈牆紙及親繪天花板，布置動物主題房間，準備迎接女兒回家。

▲ 天瑜手術後癱瘓，卧床至今26個月。（圖片來源：天瑜醫療事故關注組）

最新影片︰

畫師34度下繪出藍天白雲

天瑜爸爸昨日（21日）在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」分享女兒房間的裝修進度，從影片可見預留給天瑜的房間逐步裝修，先看到房間裝修前的模樣，之後就出現很大變化了。周家分別獲兩間公司送贈動物圖案牆紙，以及天花板繪漆服務，幫助布置天瑜的房間。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

周父提及畫師在34度、室內沒有冷氣的情況下，在天花板畫了數小時，繪出了一片藍天白雲，加上動物牆紙，令房間頓時煥然一新。他將房間形容為「天瑜的私人動物園」，並感謝善心人的幫忙︰

因為你們的幫助，天瑜不需要像過去兩年那樣，躺在床上就只看到醫院裡那冷冰冰的天花板。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

預計8月接天瑜回家照顧

爸爸曾問過天瑜手術後最想做甚麼，天瑜說想餵魚、看海豚、餵長頸鹿。他記下跟女兒的約定，希望女兒在房中如同置身動物園，並承諾只要情況可許，會帶她去動物園。新家裝修工程接近尾聲，一家人準備搬遷，購置各種醫療用品後，預計8月接天瑜回家照顧。

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今26個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳