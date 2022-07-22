【明星減肥】產後7個月完美修身回復產前狀態　梁諾妍靠一方法令腰線+腹肌重現

藝人洪永城與太太梁諾妍（Inez）去年12月誕下愛女「洪寶寶」，本為運動好手的Inez在坐月後積極修身，在產後第七個月已經接近回復產前的身型，靠著運動和飲食，令虎背熊腰完全消減之餘，還憑著一個方法令腰線甚至腹肌重現！Inez日前在社交網站跟網民分享她的秘訣，以及鼓勵一眾產後媽媽不要放棄身材！

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現年34歲的Inez在加拿大畢業後返港任模特兒，期間為了減肥而開始接觸跑步，啟發了她對運動的興趣，令她開拓她的教練之路，成為了健身及長跑教練，擁有超Fit的健康身材。

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去年12月Inez與洪永城誕下女兒Amber（洪寶寶），產後的她在坐月和待開刀的傷口康復後，就馬上開展她的產後修身之路。

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產後修身過程

Inez曾透露在懷孕期間她重了27磅，在女兒出生後雖然輕了十磅，但脂肪比例上到31%。在坐月後她開始從飲食方面著手，吃一些較為清淡的食物，例如熱量較低但又能幫助她「上奶」餵母乳的食材。

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在傷口復完後，Inez慢慢重拾運動習慣，每星期花四日或以上、用30至60分鐘跑步或者在家做運動，連計坐月，在產後四個月她已經把脂肪比例就由31%跌到23.5%。

她當時表示：「修身過程只係去到一半。」在過去的三個月，Inez繼續努力跑步和做運動，再配以清淡的飲食習慣，在今個月初她再次分享她跟四個月前的對比，更鼓勵一眾產後媽媽：「我都可以冇咗個虎背熊腰，大家都可以的！」

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腰線重現要訣

日前，Inez再度更新她的產後修身過程：「之前講過生完洪寶之後，除左我有keep住做運動，同有良好健康飲食之外，我仲去左紮肚～始終腹直肌、盆骨闊左，知道產後單靠運動，好難完全收窄返。」

她貼出在產後四個月時的照片、紮肚期間的照片，以及紮肚後、產後六個月的照片，明顯見到紮肚後的她腰線、腹肌線條重現：「成個紮肚過程只係10日，就已經幫我將闊左的腹直肌同盆骨修正，唔係淨係瘦咗咁簡單，係成個骨架細左，腰線條都出返晒～每紮完一次都感覺到腹直肌同盆骨都收窄緊，好值得啊我覺得！終於明點解個個媽咪朋友都話要紥肚了！」