【局長新政】 綠置居蚊型戶倡減建　何永賢：公屋規劃要以人為本

▲ 房屋局局長何永賢。 （陳靜儀攝）

房屋政策備受關注，新成立的房屋局由何永賢出掌。她接受TOPick專訪時稱，個人尤其緊張建屋量及居住質素，盼可壓縮程序，抓緊時間加大公營房屋供應，更願公共房屋溫暖萬家。

為達至願景，她力求公營房屋的居住環境要予人「幸福感」，倡屋邨注入跨代共融設計，規劃以人為本。她指房署經檢視需求後，也決定先把綠置居面積百餘呎的「蚊型戶」供應減少；可是為了保持建屋量，短期內新建居屋開則，暫未能以3房戶型主導。若要再增加居住面積，須待長遠土地供應到位後再研究。

何永賢從建築署署長升任為房屋局局長，就任不足3個星期，已曾多次落區探訪劏房戶、到訪屋邨及公屋地盤逐一視察，也跟不同建築商會、專業團體及房委會委員會面，交換意見。「好多人都話房屋局肯定艱難啦，大家都會發信息鼓勵我。我心想，佢哋係咪以為我會驚呢？」

長者孫兒耍樂 社交運動兼顧

具備建築師背景的她，擅長跟建築設計團隊溝通，力求建築美感；同時也要跟項目經理接觸，爭取建築流程具成本效益。何永賢形容，這是美學與邏輯思維的訓練，若放眼於新工作崗位，她期望透過生活上多觀察，以人為本，引進人性化建築設計；同時為了保持建屋量，就要策劃壓縮流程，研究加快建屋時間，增加供應。

何永賢舉例，日前到訪沙田美林邨，發現屋邨長者多，或需要銀齡運動設施，同時要照顧孫兒耍樂，故她主張屋邨引入跨代共融設計，「這兩代人在公園一起出現，有甚麼需要呢？係咪可以方便老人家照顧孫兒，同時社交、做運動？」

她也提到國家主席習近平的講話，指香港民心之一，是盼望房子住得更寬敞。可是從規劃角度上，這裏卻有掙扎點，「劏房環境當然很難接受。可是單位愈大、伙數就愈少，例如賣地表加入『限呎』要求，如果單位從200呎提高到280呎，變相面積大了4成，可是單位供應又會減4成。」

提量優先 土地到位再增面積

從建屋量和居住質素兩者權衡下，她認為目前「提量」的優先度更高，增加居住面積要待長遠土地供應到位，如北部都會區、明日大嶼人工島逐步發展後，才再作研究。

她指房署會按照整體供應、市場需求，持續研究新居屋的單位開則，認為現在較理想的居屋單位組成，應以1至2人單位、2至3人單位等為主。至於4至5人的較大單位仍會有供應，但數量未必多。

不過她同時稱，房署經研究後，未來會減建綠置居的百餘呎細單位，興建比例更少，「但暫時唔想『零』。呎數低、入場門檻也低點，希望提供不同選擇。」至於今期推售的居屋啟欣苑，首次規劃約320伙百餘呎單位受外界批評，她回應稱這項目已規劃成熟，不能改變開則，但之後會減少細單位供應，同區其他項目料還會推售約數十伙。

房策跳出框架 感謝3大伯樂

何永賢期望於房屋決策注入活力，跳出框架。她不忘感謝公僕仕途上的3大伯樂，包括前上司建築師馮永基、現任市建局行政總監韋志成，以及規劃署前署長凌嘉勤。3人啟發她對建築熱誠更有追求，更熱愛香港這城市，尤其欣賞凌嘉勤把北部都會區的規劃願景，謀劃出好故事和理念，令大眾容易吸收和支持，讓政策變得創新。（系列三）

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記者：吳卓峰、陳梓蔚