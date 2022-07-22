【院舍探訪】業界指新措施對年長探訪者不便　專家倡安排專人到院舍採樣

▲ 社會福利署昨宣布院舍探訪及員工檢測將採取新安排。（資料圖片）

本港疫情急劇反彈，最新本地病例高達逾4,000宗。社會福利署昨宣布，由於持續有院舍出現確診個案，院舍探訪及員工檢測將採取新安排，下月起所有訪客須於探訪前48小時內進行核酸檢測，院舍員工下周三（27日）起須每周一次核酸檢測。即看：【下一頁】

安老事務委員會委員李輝今早（22日）電台訪問時提到，政府日前已向業界，講述這兩項新措施的安排。她認為要求探訪人士要持有探訪前48小時內核酸檢測陰性證明的措施，會對年長探訪者會有難度，因他們探訪次數較多，長者一般不熟識網上預約到社區檢測中心做核酸檢測。

至於在新措施下，院舍員工須每周一次核酸檢測，雖然當局會安排指定檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝讓員工自行進行採樣，並會於指定日期到院舍收回樣本，但她擔心 自行採樣的準確度，認為 應由 政府派員上門採樣。

呼吸系統專科醫生梁子超在同一節目中提到， 收緊院舍防疫要求對防止院舍爆發疫情會有幫助，但由於現流行的新冠病毒潛伏期短，坦言新措施對疫情的幫助不大，即使加密核酸檢測亦不能取代每天快速抗原測試，又建議 政府應該安排專人到院舍採樣，而 訪客到院舍前應先進行快測會比較安全。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，確診個案呈上升趨勢，憂慮對醫療系統構成壓力。梁子超亦料疫情會持續反彈，尤其變異病毒株BA.4 或BA.5已開始在社區擴散，希望當局要留意有關情況。他又說，雖然病毒株佔整體個案數目僅有約120宗，但按目前增長速度，料5至10周內會追上現在流行的新冠病毒，確診個案屆時或增至5位數，促醫管局應及早規劃人手，應付新一波爆發。

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責任編輯：郭詩詩