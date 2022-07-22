【MIRROR演唱會】鏡仔新團歌預告由隊長打頭陣　官方公布演唱會周邊商品購買詳情

MIRROR將於下周一（7月25日）舉行一連12場的紅館演唱會，尚有數天各成員齊齊加緊練習。MIRROR也會於演唱會前推出本年度第二首團歌《WE ARE》，似乎是為首個紅館騷「造勢」！

再加上陸續公布的MIRROR演唱會周邊商品的詳情，一眾鏡粉可以持續地興奮了！

最新影片推介：曾業喬專訪

《WE ARE》預告

MIRROR官方社交平台已於日前公開MIRROR新歌《WE ARE》的宣傳圖，12子以白色戰隊造型示人。不過鏡粉的留言好壞參半，有人表示期待團歌已久，有人就認為造型出事、「Edan 好似未瞓醒」。

在昨晚，《WE ARE》的8秒預告片登場，片段中只有Lokman一人現身，他似是身處在太空艙的環境當中，更被眼利的粉絲們發現他在步行時是「同手同腳」呢！

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購買演唱會周邊

至於鏡粉們甚為關心的MIRROR演唱會周邊產品方面，MIRROR官方IG也有不少更新：「全系列MIRROR演唱會周邊商品將由下星期一開始，喺尖沙咀The ONE 嘅MIRO Pop-up Store及銅鑼灣時代廣場嘅BABY MIRROR Pop-up Store發售。官方手燈更會登陸MIRO Pop-up Store！」

「為咗令更多鏡粉可以買到現貨，每款商品皆設有限購數量。每款商品都預留充足貨量畀每位攞到籌嘅鏡粉及MIRO。但需要留意設有不同款式嘅商品，如Image Fan、Pin Set等，部分款式則有機會售罄，最新消息請留意店內告示。」

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紅館現場只售部份商品

而紅館現場的銷售處就只發售其中五項周邊，並只限持有當日演唱會門票嘅人士入場，也需於7月22日上午11時起於指定網站進行預約，方可在指定時段購買心頭好。

網民留言發表意見：「其實你哋咁樣賣電池呢

係咪即係要我哋買兩set」、「買個手燈啫，唔係免費派呀，又要人book左先可以買」、「 反而紅館得咁少演唱會週邊買」、「你不如比條龍walk-in 淨買手燈啦」。

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