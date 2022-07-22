【開心速遞】李偉健選港男入行憑Terry入屋　曾當漫畫家+健身教練維持生計

▲ 他是一位很努力的演員。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》向來深受觀眾歡迎，昨晚（7月21日）播出的一集中龍力王Terry（李偉健飾），講述Terry為投入角色而化身街市肉類分割員，似乎是影射近日爆紅的荃灣豬肉男神劉宋威（威威）！

劇中染了金髮、紋身、穿上背心與圍裙的Terry，被其經理人潮偉（袁文傑飾）安排他到肉檔低調地實習。

Terry在實習期間竟大受歡迎，受到一眾主婦追捧。Terry姐夫宋瑞輝（許家傑飾）更拿出一千元港幣要求他與「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）、朱茜（孫慧雪飾）合照，場面搞笑，最終劇中眾人得知該街市肉類分割員是Terry時表現失望，更指他除了口罩後幻想幻滅，場面搞笑。

【開心速遞】Terry化身肉類分割員影射威威？ 孫慧雪興奮稱：支持偉偉豬

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準備功夫做足

原來為造型更相似，李偉健花了不少功夫，他回覆TOPick稱：「最後決定戴上金色假髮再加上將本來黑色的髮型噴金，變成現有的新髮型。」又指其身上的紋身是玫瑰花圖案，並由化妝師親手所畫。

當大家以為Terry是模仿威威時，他說：「外形上或者有少許相近，不過其實角色是向星爺（周星馳）的《國產凌凌漆》致敬，希望觀眾會喜歡。」而劇集播出後大受好評，一班觀眾指這集十分好笑，Terry的造型與威威很相似。

▲ 真的很像威威！

憑Terry一角成功入屋

李偉健於2009年參加《香港先生選舉》而踏入演藝圈，可是星路並非一帆風順，曾參演多齣電視劇，惟以閒角為主。

直至於2012年參演處境劇《愛·回家》中，飾演拍馬屁律師程志美（Terry）而為人熟悉，再夥拍歐瑞偉所飾演的KC，繼續參演《愛·回家之八時入席》和《愛·回家之開心速遞》等劇集，同樣備受注目。

2016年他更曾與歐瑞偉齊獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最受歡迎劇集搭檔」獎項，不少觀眾更笑言他們是最合襯的「CP」。

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曾做漫畫家+健身教練

除藝人的身份，李偉健亦是一位漫畫家，入行前曾替兒童雜誌《Co-Co》連載漫畫，之後更推出過《娛圈愛回帶》及《娛圈愛回帶之再回帶》漫畫集。

他曾接受TOPick專訪時透露未拍《愛·回家》前，當新人時未有太多工作：「所以期間教畫、教拳做健身教練等，做很多兼職以穩定收入。試過真的『冇晒錢』撳不出錢，幸好教畫那邊準備出糧。全靠這樣緊接着，捱過數關之後便順利了。」

不過現時李偉健憑Terry這個角色成功入屋，連帶人氣大增，可謂苦盡甘來，難怪他曾笑言自己像曱甴在將近死之時，生存能力又回來。

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