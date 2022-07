【癌症殺手】沈殿霞77歲生忌成Google首頁　肥姐肝癌離世14年一文看9大罹癌徵兆

▲ 「開心果」肥姐肝癌離世14年。

有開心果之稱的「肥姐」沈殿霞,在2008年2月19日因病離世,而適逢昨天(21日)是肥姐77歲冥壽,Google搜尋器主頁也以肥姐經典卡通造型做主頁,除了令一眾港人懷緬肥姐外,連她的愛女欣宜亦有在網上致謝Google。被稱為「King of Cancer」(癌王)的肝癌,由於在患病初期無明顯病徵,因此超過7成人確診時已不能做手術,存活率較低。如果身體出現9大罹癌徵兆,應當及早求醫。

昨日(21日)Google搜尋器以肥姐6個造型的卡通人物作主頁,而肥姐愛女鄭欣宜(Joyce)也有在IG Story致謝︰「Happy Birthday to my 女神!Thank you Google for remembering my mom!(生日快樂,我的女神!多謝Google紀念我的媽媽)」,並上載了一張自己嬰兒時期與媽媽的合照。

「肥姐」沈殿霞是一代開心果,活躍於影視圈,在TVB綜藝節目《歡樂今宵》的主持工作及演出令人留下深刻印象。而在她離世後,香港文化博物館曾在09年至10年期間進行《我們的開心果沈殿霞》專題展覽,透過展出一些生前珍藏物品、珍貴照片等,讓大眾一同懷緬肥姐。

肥姐在晚年生活曾與肝癌搏鬥,最終不敵病魔,在62歲時辭世。肝癌作為本港死亡率排行第3高的癌症,在發病初期並無明顯病徵,因此超過7成人確診時已不能做手術,其中有4成患者屬晚期,過往存活率僅3個月至半年,故也有「癌王」之稱。

肝臟位於腹腔的右上方,是人體內最大的器官,負責分解人體內有害物質,例如酒精與藥物等,而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症,當中可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)。

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱,家族史是罹患肝癌的關鍵因素之一,惟醫學界未能確認是哪種基因突變,在臨床上曾遇過一家4兄弟同為乙肝帶菌者,4人都在40多歲時發病。

導致原發性肝癌主因包括:

肝硬化

慢性病毒性肝炎,其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)

易將病徵誤作胃部不適

潘冬平指出,因患上肝癌初期並沒有明顯病徵,7至8成人確診時已不能做手術:

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒有擴散,其5年存活率可達9成。惟由於肝臟位於上腹,加上都市人食無定時,易將病徵誤會作胃部不適,錯過黃金治療機會。

點擊睇肝癌9大徵兆:

潘冬平指出,針對早期及晚期患者,治療方法可分為根治性及非根治性兩大類,前者包括手術切除、射頻消融術及肝臟移植;後者則包括經肝動脈栓塞化療、放射治療、標靶藥及免疫治療等。

