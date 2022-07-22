【書展2022】強尼+七仙羽首舉行簽書會　一文盡睇周末書展藝人活動

▲ 強尼踩入書展。（經濟日報圖片）

第32屆「香港書展」現正舉行，展期至下周二（7月26日）為止，今年書展年度主題為「歷史文化．城市書寫」，有不少聚焦城市景物的展廳及講座分享。除深受書迷歡迎的八大講座系列外，不少藝人都以作家身份首度踩入書展，在本周末亦會陸續舉行分享會及簽名會。

強尼首度出書

ViuTV藝人兼司儀強尼，這幾年人氣持續上升，在幕前有多個身份的強尼，首次以作者身份出書，新書名為《強尼：從我遇見的人----拆解真實自己 I AM WHAT I MEET 》，以自身經歷，記錄他由讀書年代至入行前後的經歷，強尼並會細訴遇過的人與事對其影響，其中也有提名成為演員拍攝《暖男爸爸》時的點滴。

此周日強尼在書展有兩場簽名及分享會，詳情如下：

《強尼：從我遇見的人 - 拆解真實自己 I AM WHAT I MEET 》

分類： 簽名會

地點： 博覽道入口大堂

講者： 強尼

時間：24/7（日）下午3時至4時/下午6時至7時

七師傅由風水講愛情

同樣踩入書展的，還是近年人氣旺盛的七仙羽（七師傅）。其新書《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》按照戀愛的不同進程分成不同章節，書中並分享她的愛情見聞、豐富及

睿智的歷練，指導讀者建立正面的戀愛價值觀，同時輔以適用的風水手法，如占卜、風水陣法等，令讀者愛情路路亨通！本地插畫師大Y為書中加插的可愛漫畫，更加生動貼地！

▲ 七師傅講愛情。（經濟日報圖片）

簽名書：

《師傅乜都知—愛情戀咁嚟》

地點： 博覽道入口大堂

講者： 七仙羽(七師傅)

時間：24/7 （日）下午4:30至5:30

▲ 《愛情戀咁嚟》

書展其餘名人/藝人活動：

《雪櫃冷笑話》簽名會

地點： 博覽道入口大堂

講者：小薯茄

時間：23/7（六）下午5:30 至 下午7:00；24/7（日）下午2:00 至 下午4時

▲ 小薯茄出書。

《蔡瀾傾計會》寫意生活講座系列

地點： 會議室 S221

講者： 蔡瀾

主持： 何嘉麗

時間：23/7（六）下午3:00 至 下午4:30

《不想擁抱我的人》簽名會/新書推介會

地點： 博覽道入口大堂

講者： 何建㬢 Jase@CALLStar

時間：23/7（六）下午6:30 至 下午7:15/下午7:30 至 下午8:15

《低醣飲食----飽住瘦營養攻略》寫意生活講座系列

地點： 會議室 S421

講者： 陳倩揚、林思為

時間：24/7（日）下午6:00 至 下午7:30

▲ 關心妍亦將現身書展。（經濟日報圖片）

關心妍、羅乃萱及何志滌《自家訓練系列》粉絲見面會

地點：Hall 1 (書刊館) 1B-B02-B14

日期：24/7 （日）下午2時

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記者：區家歷