【書展2022】強尼+七仙羽首舉行簽書會 一文盡睇周末書展藝人活動
第32屆「香港書展」現正舉行，展期至下周二（7月26日）為止，今年書展年度主題為「歷史文化．城市書寫」，有不少聚焦城市景物的展廳及講座分享。除深受書迷歡迎的八大講座系列外，不少藝人都以作家身份首度踩入書展，在本周末亦會陸續舉行分享會及簽名會。
強尼首度出書
ViuTV藝人兼司儀強尼，這幾年人氣持續上升，在幕前有多個身份的強尼，首次以作者身份出書，新書名為《強尼：從我遇見的人----拆解真實自己 I AM WHAT I MEET 》，以自身經歷，記錄他由讀書年代至入行前後的經歷，強尼並會細訴遇過的人與事對其影響，其中也有提名成為演員拍攝《暖男爸爸》時的點滴。
此周日強尼在書展有兩場簽名及分享會，詳情如下：
《強尼：從我遇見的人 - 拆解真實自己 I AM WHAT I MEET 》
分類： 簽名會
地點： 博覽道入口大堂
講者： 強尼
時間：24/7（日）下午3時至4時/下午6時至7時
七師傅由風水講愛情
同樣踩入書展的，還是近年人氣旺盛的七仙羽（七師傅）。其新書《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》按照戀愛的不同進程分成不同章節，書中並分享她的愛情見聞、豐富及
睿智的歷練，指導讀者建立正面的戀愛價值觀，同時輔以適用的風水手法，如占卜、風水陣法等，令讀者愛情路路亨通！本地插畫師大Y為書中加插的可愛漫畫，更加生動貼地！
簽名書：
《師傅乜都知—愛情戀咁嚟》
地點： 博覽道入口大堂
講者： 七仙羽(七師傅)
時間：24/7 （日）下午4:30至5:30
書展其餘名人/藝人活動：
《雪櫃冷笑話》簽名會
地點： 博覽道入口大堂
講者：小薯茄
時間：23/7（六）下午5:30 至 下午7:00；24/7（日）下午2:00 至 下午4時
《蔡瀾傾計會》寫意生活講座系列
地點： 會議室 S221
講者： 蔡瀾
主持： 何嘉麗
時間：23/7（六）下午3:00 至 下午4:30
《不想擁抱我的人》簽名會/新書推介會
地點： 博覽道入口大堂
講者： 何建㬢 Jase@CALLStar
時間：23/7（六）下午6:30 至 下午7:15/下午7:30 至 下午8:15
《低醣飲食----飽住瘦營養攻略》寫意生活講座系列
地點： 會議室 S421
講者： 陳倩揚、林思為
時間：24/7（日）下午6:00 至 下午7:30
關心妍、羅乃萱及何志滌《自家訓練系列》粉絲見面會
地點：Hall 1 (書刊館) 1B-B02-B14
日期：24/7 （日）下午2時
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記者：區家歷