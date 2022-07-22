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【求職陷阱】刷單騙徒假網站招徠　 WhatsApp面試誘人「落疊」

社會 11:59 2022/07/22

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熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(警方提供)

警方今日（22日）表示，在社交平台經常出現一些非常吸睛的招聘廣告，聲稱招聘「訂單助理」、「手工活」或含糊其詞不提及職位，以日薪高達300元至1200元作招徠，有興趣者可透過WhatsApp面試。過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案略為下跌，但仍然存在的假網站數目仍有30個。

  • Mango
  • Across Asia
  • A4lutiom
  • Alibaba-U
  • Boostability
  • Boss academy
  • Diamond
  • Digital Consulting
  • Digitment
  • First rays

警方提醒，詐騙集團為求博取網民信任，不惜花費落廣告，吸引網民透過 WhatsApp 查詢，然後聲稱安排面試。事實上，應聘者只需簡單填寫姓名、年齡、性別及職業，便順利「獲聘」。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：余思嵐

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