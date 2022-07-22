【求職陷阱】刷單騙徒假網站落廣告招徠　 WhatsApp面試誘人「落疊」

▲ (警方提供)

警方今日（22日）表示，在社交平台經常出現一些非常吸睛的招聘廣告，聲稱招聘「訂單助理」、「手工活」或含糊其詞不提及職位，以日薪高達300元至1200元作招徠，有興趣者可透過WhatsApp面試。過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案略為下跌，但仍然存在的假網站數目仍有30個。

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警方提醒，詐騙集團為求博取網民信任，不惜花費落廣告，吸引網民透過 WhatsApp 查詢，然後聲稱安排面試。事實上，應聘者只需簡單填寫姓名、年齡、性別及職業，便順利「獲聘」。

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責任編輯：余思嵐