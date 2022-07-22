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【Mirror成員】Pau-Pau x Ian 3D立體廣告版登陸尖沙咀　Pau-Pau x Ian限定主題餐廳＋即影即有相框

休閒消費 11:19 2022/07/22

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熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

Pau-Pau x Ian@MIRROR限定主題餐廳及首次3D廣告版現身尖沙咀。（圖片由品牌提供）

 今個夏天，foodpanda的品牌大使「Pau-Pau」走進McCafé，推出兩款獨家限定Pau-Pau造型蛋糕，今次更找來人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）擔任活動大使。是次活動為foodpanda用戶獨家專享，凡透過foodpanda應用程式訂購指定「foodpanda x McCafé 獨家 Pau-Pau 蛋糕套餐」，即可獲得限量禮品。

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foodpanda x McCafé 獨家Pau-Pau蛋糕系列

foodpanda x McCafé Pau-Pau蛋糕系列。（圖片由品牌提供）

foodpanda指Pau-Pau於今年一月正式亮相，以可愛搞笑的形象示人，今次與McCafé合作，獨家推出Pau-Pau造型蛋糕及限定主題餐廳，還有MIRROR成員Ian參與宣傳。另有三間限定麥當勞主題餐廳和首次使用的大型戶外3D立體廣告，讓大家與Pau-Pau互動及打卡。

「Pau-Pau 造型蛋糕」和「Pau-Pau 掌型蛋糕」分別在蛋糕表面鋪上烏龍味芝士慕斯和乳酪慕斯，內裡填滿蜜桃果醬餡料，配搭底層的戚風蛋糕，口感層次豐富，清爽而不膩。

Pau-Pau x Ian即影即有相框及Pau-Pau商品

「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」。（圖片由品牌提供）

foodpanda與McCafé推出三款不同設計的「Pau-Pau x Ian Chan＠MIRROR即影即有相框」，紀錄了他們之間的互動，粉絲可以放入自己的寶麗萊照片感受同框滋味。此外，活動亦會首次送出Pau-Pau商品「Pau-Pau x McCafé 零食碟仔」一份，坐在零食碟上的Pau-Pau頭上頂著一杯汽水並品嚐著漢堡包。

Pau-Pau x Ian 3D立體廣告版

Pau-Pau x Ian 以「3D立體形式」登陸尖沙咀海港城的大型戶外廣告版。（圖片由品牌提供）

即日起Pau-Pau和Ian將會首次以「3D立體形式」在尖沙咀海港城的大型戶外廣告版登場，各位hellosss不妨到現場一齊說聲Hello，此外，間McCafé分店包括：金鐘海富中心分店、尖沙咀星光行分店及沙田新城市廣場分店，將會佈置成限定主題餐廳，設有櫥窗打卡位及Ian與Pau-Pau的宣傳硬照，讓一眾粉絲盡情打卡！

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責任編緝：蕭雅文

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