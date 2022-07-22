【擲磚暴動】清潔工疑被磚擊斃兩青年誤殺罪脫暴動罪成　法官押後8月中判刑以候背景報告

▲ 警方搬走案發現場撿取之證物，其中包括兩塊磚頭。（林育慧攝）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年早前於高等法院經審訊後，被裁定誤殺及意圖而傷人罪均不成立，兩人暴動罪名則成立，案件押後至今（22日）早再處理。兩名被告代表律師作簡短求情後，法官表示案件嚴重，先替兩被告索取背景報告，兩人還押至8月12日判刑。



涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控誤殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪，陪審團於上周二（12日）一致裁定誤殺罪名不成立，並以大比數裁定有意圖而傷人罪名不成立，暴動罪則成立。

根據控方於庭上提及兩人的背景，首被告現年19歲，案發時無業。次被告案發時18歲，案發時學生，與母親及兄長同住。兩人均沒有刑事紀錄，自2020年4月再被捕後還押至今。

控方又指根據次被告書面求情陳詞指，案發時雙方均有擲磚情況，但控方表示與案無關，控方說法是兩被告曾商議過帶備鐵鎚。首被告代表律師則澄清，鎚子只用作鑿磚，並非用作襲擊他人。代表律師並要求法官索取報告，法官杜麗冰表示案件嚴重，故不打算索取報告。

代表律師續指，被告及3名社工均撰寫求情信，首被告表示後悔。法官表示，由於首被告沒有作供，遂希望索取背景報告了解其背景。次被告代表律師則澄清，被告案發時患病，並親撰求情信表示不會再犯。

法官聽取初步求情後，先替兩名被告索取背景報告，押後至8月12日判刑，兩被告續還押。



誤殺罪原指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，非法殺害70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。兩人另被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

▲ 警方搬走案發現場撿取之證物，其中包括兩塊磚頭。（林育慧攝）

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記者：林育慧