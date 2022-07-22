【人道救援】源於初心參與逾20次救援工作　退休公院醫生歐耀佳再赴烏克蘭支援

▲ 香港紅十字會醫護義工歐耀佳到烏克蘭參與救援行動。（紅十字會提供圖片）

俄烏新一輪武裝衝突已持續數月，無數平民受傷、流離失所。曾先後參與過20次國際救援工作的香港紅十字會醫護義工歐耀佳，亦有參與今次的人道救援行動，惟因安全的考慮，他與團隊主要負責後勤支援，留守當地城市文尼察（Vinnytsia）協助受傷的平民。他表示，20年來，早已習慣儲起年假用於參與人道救援，而每次行動都會令他有所反思，更加覺得只要有機會和能力，都應貢獻自己，幫助有需要的人。

國際紅十字會在過去8年來一直在烏克蘭為受武裝衝突影響的人士提供援助，其因應今年2月底開始的武裝衝突，即時派出救援人員於當地評估形勢，動員醫療團隊於有需要時加入當地醫療系統作出支援。而退休公立醫院醫生、香港紅十字會醫護義工歐耀佳早前收到招募的通知，在考慮到時間上可以配合，便馬上答應參與人道救援行動。

▲ 歐耀佳認為，人道支援工作者不論是做甚麼工作，一樣是對傷病者的幫助。（紅十字會提供圖片）

歐耀佳在2002年起，已參與超過20次國際救援，包括曾出現武裝衝突的加沙、也門等地。他表示，自己在20多年來，早已習慣每年儲起年假用於參與人道救援，而每一次的行動都會令他反思，而人們不幸的遭遇亦是他繼續前行的原因：

每次到達當地，不論是烏克蘭、加沙、也門或其他地方，衝突暫停時其實地方很漂亮、很多農地，人們生活好平靜，令我反思為何人會遭遇不幸？自己既然有知識、有條件，就好想出一分力。

而今次的行動中，基於安全考慮，歐耀佳所屬的團隊難以抵達戰線最前方提供醫療服務，而是以支援角色為主，留守當地城市文尼察（Vinnytsia），支援烏克蘭部份仍可運作的醫療設施，運用其專業知識進行醫院及醫療設施評估，以及協助受傷的平民。

除了協助受傷的平民外，他亦要將世界各地紅十字會捐贈的醫療儀器例如呼吸機等透過評估，分配到適合的醫院及個案手上，同時按需要教授當地醫療團隊使用儀器，因為他覺得作為物資提供者，有責任確認他們能夠及懂得使用。

相信不少人聽到「要到衝突地區作支援」的時候，或者都會聯想到要在險境拯救病人，或者一連串危險而恐怖的畫面。不過，歐耀佳與團隊今次主要負責後勤支援，協助受傷的平民。他直言，醫護人員即使不是直接進行醫療工作，亦可透過後勤支援、培訓當地醫護人員幫助傷病者，強調每個崗位都是有實際的需要：

作為人道工作者，進行救援行動不一定是『大展所長』的機會，不是自己預備甚麼，就硬要給予對方自己心目中的『幫忙』；而是因應實際需要，以專業補位。

他憶述當時在烏克蘭中部城市的一間舊醫院，由於被指定專門接收新冠病毒的患者，手術室已兩年沒有運作。不過，在戰事爆發後，該醫院要在短時間內接收來自南部的傷者，雖然已有四、五位當地醫生，但平均每天處理十宗手術及數十宗傷口處理的個案，在醫療設備及用品缺乏下亦不勝負荷。

他當時被委派作該機構與醫院溝通的橋樑，統籌增添設備、醫療用品及藥物。過程中，他發現醫院缺乏為病人提供長遠復康治療的資源，因此促成醫院與該機構有關專員的聯繫，為日後長遠社區復原的計劃作鋪墊，形容這過程是將對的人在對的地方連結起來。

面對世界不同地方仍然烽火處處，歐耀佳坦言雖然不是每個香港人都有機會親身到當地支援，但他亦鼓勵香港人多關心世界不同地方，了解事實和事情因果。他又建議市民可以考慮捐款支持紅十字會或其他提供支援的機構，有宗教信仰者可以為他們祈禱。

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記者：郭詩詩