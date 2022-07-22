【書展2022】毛俊輝疫情完成出書心願　胡美儀伴夫抗癌共歷低潮

▲ 毛俊輝胡美儀出席書展分享。

「戲劇教父」毛俊輝首次執筆書寫回憶體自傳《毛俊輝的戲劇人生‧一堂無止境的課》，從兒時播下的種子、到赴美求學、加入美國職業劇團、回香港演藝學院創院任教戲劇、香港話劇團公司化後首位藝術總監……每個階段所遇到的意想不到經歷，持續帶給了他藝術人生的思考和驚喜。



《毛俊輝的戲劇人生‧一堂無止境的課》新書座談會昨日（21日）於書展期間舉行，出席嘉賓包括毛sir在香港演藝學院任教門生如謝君豪、劉雅麗，時任演藝戲曲院院長門生現為戲曲舞台之星的王志良、林穎施及江俊傑，香港立法會議員霍啟剛，香港藝術節行政總監何嘉坤、節目副總監蘇國雲、聯合出版（集團）有限公司李家駒，張紫伶博士等。

經歷兩年多疫情蹂躪，不知令到多少人失去動力，甚至變得沮喪。毛Sir在座談會上開場白竟是多謝疫情：「今次世紀疫情，個人而言是無法逆轉的事實，但我會多謝疫情，若不是它令很多工作停擺，平常忙碌工作底下，出書對我來說可能是遙遙無期。」



毛Sir分享了他命中遇上很多事情，就如今次疫情一樣，是無法想像會發生，但它們一次又一次出奇地出現在他眼前。

教出多位門生

毛Sir說：「從浸會書院外文系畢業後，我放棄本科獎學金，只拿著家裡只能負擔的一年學費，前往美國愛荷華大學修讀藝術碩士學位，作為少見的亞裔學員，我要面對語言、環境、財務等等壓力，最終獲得業界最高資格的學位。」

留美工作期間，毛Sir曾演出百老匯音樂劇，28歲出任納帕谷劇團藝術總監，當年以一個華人在美國戲劇界而言，是非常罕見的成就。不過毛Sir表示在美國這段時期的藝術道路探索實不容易，是一段既有正面亦有負面的經歷，像是上天故意給他的考驗。

藝術不能離開文化，毛Sir感受到他在美國是文化適應者，他想知道自己文化的根，於是在1985年受當時香港演藝學院戲劇學院院長鍾景輝之邀回港任教，15年間，為香港戲劇界培育了大量人才，成為全港戲劇行業的「教父」，黃秋生、謝君豪、張達明、蘇玉華、劉雅麗、陳麗珠、陳炳釗等就是當年他執教時的門生，2001年他將精力轉投戲劇實踐，成為香港話劇團公司化後首位藝術總監，執導了《新傾城之戀》、《酸酸甜甜香港地》等經典作品。

▲ 毛sir分享人生經歷。

患癌時歷沙士悲情



座談會上毛Sir特別分享了他於01至04年另一個意想不到、生死攸關的經歷，毛Sir說：「當年是香港話劇團公司化後的首個劇季，亦是劇團25周年紀念，我製作了一部大型原創劇《還魂香》，接著推出了香港版的《如夢之夢》，並準備執導《新傾城之戀》，在排演期間，我發現自己患上癌病，病情相當危急。」

他稱：「除了立即做手術割除整個胃部，還要接受近十個月的化療，所謂禍不單行，在化療期間正好遇上2003年的沙士疫情，香港頓時陷入一片恐慌。2004年我和胡美儀經歷了相互扶持，攜手戰勝我癌病一役後，結為夫婦。」

▲ 二人患難與共。

毛Sir無論作為導演還是演員，他參與的的作品都在業內享負盛名，就連從不看劇的市民亦略知一二，毛俊輝三字堪稱香港戲劇界的品牌，座談會上毛Sir亦細談其執導的《新傾城之戀》、《情話紫釵》等作品的製作過程和得著。



今年5月，毛Sir得到特區政府與香港賽馬會支持，展開為期三年的《賽馬會毛俊輝劇藝研創計畫》，意味著戲曲成為他之後一段時間的工作重心。毛Sir最後分享這個研創計畫的主旨和意義：「香港會肩付國家使命，成為中外文化交流中心，而我自己一生經歷就像香港縮影，如果能夠發揮我的獨特性，為中國傳統文化傳承和創新出一份力，是很有莫大意義的。」

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記者：區家歷