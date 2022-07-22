【I SWIM】啟賢中學真身為九龍塘一所舊校舍　校友邱淑貞張達明全年學費僅$700

▲ 《I SWIM》啟賢中學的真身是陳樹渠紀念中學位於九龍塘的舊校舍。

ViuTV劇集《I SWIM》播出以來成為熱話，一眾男神包括魏浚笙（Jeffrey）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、吳啟洋（Phoebus）及歐鎮灝（George）等齊齊飾演「啟賢中學」泳將，相當熱血。查實啟賢中學的校園是取景自陳樹渠紀念中學舊校舍，2020年該校因校址被收回，而須暫借其他校舍上課，舊校舍則仍一直丟空至今。

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陳樹渠紀念中學創校於1973年，80年代遷入九龍塘達之路校舍。1999年該校轉為直資學校，致力推行以學生為本的教學方法，利用小組輔導方式因材施教，並鼓勵學生多思考、多創造，提升自學能力。

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演藝界校友輩出

學校會把不同學習能力的學生分為「精英班」、「拔尖班」及「課後支援班」，又加強STEAM教育及推動領袖素質教育，提升學生的綜合能力。

陳樹渠歷年來出產不少名人校友，演藝界人才輩出，包括邱淑貞、張達明、麥長青（麥包）、陳漢娜及林泳淘等，其中麥包近年仍有出席母校活動。

▲ C班5子在校內周圍打卡。（IG圖片）

被逼臨時遷校至深水埗

可是到2019年，因辦學團體宣布收回校舍，2020學年起須借用深水埗前德貞女子中學校舍，作臨時辦學之用，直至2024/25學年。該校曾向教育局申請重置校舍到西貢或觀塘區，可惜未能成功，至今仍未能重啟中一收生。隨著學生升班和畢業，如今該校僅餘中三至中六共4級。

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身兼直資學校議會副主席的招祥麒校長曾接受傳媒訪問稱，有意響應「北部都會區」計劃，申請將校舍北遷，吸納大灣區學生就讀，總之能延續辦學的方案都會考慮。

縱然陳樹渠的前景未明，該校仍受家長歡迎，一直有收插班生，全校學生有400多名，平均每級開到4班。該校吸引到不少插班生，或許與學費相宜有關，中三級全年學費僅700元，而中四至中六則為6,000元，同分10期繳付。

▲ 陳樹渠紀念中學的舊校舍位於九龍塘。（香港經濟日報資料圖片）

舊校舍一直丟空

至於舊校舍，辦學團體原訂租予開辦私立國際學校，最後計劃告吹，一直丟空至今，因此可以租予ViuTV拍攝劇集。

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責任編輯︰林綺玲