【I SWIM】戲內外均為前香港代表隊　「飛魚王子」朱鑑然曾出戰亞運

▲ 朱鑑然演「努力的天才」章浩的教練。

ViuTV劇集《I SWIM》昨晚（7月21日）播映第九集，陳毅燊（ANSONBEAN）飾演的神秘泳手章浩正式登場，更被黃亞樂形容為「努力的天才」，而負責栽培他的正是朱鑑然所演的教練。

至於現實的朱鑑然不但也是位游泳猛將，更是前香港泳隊代表，曾代表香港出戰亞運，跟方力申一樣，擁俊俏外型被稱為「飛魚王子」。

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在《I SWIM》裡，朱鑑然的教練角色為冠中書院校友，是章浩的「師兄」，講述他畢業後兼職游泳教練，曾入選港隊的他更為四式全能，未知於今晚大結局內會否一展泳姿。

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傳統名校出身

身為前香港游泳代表的朱鑑然亦特別為這部戲操練，朱鑑然說：「以前我游水個陣，真係奀到爆，反而入行之後有時間去操肌。近年香港游泳代表成績都好好，真係勾起以前嘅回憶。」

朱鑑然在2歲起隨家人移民加拿大溫哥華，直到97年回流返港讀書，中學就讀本地傳統名校九龍華仁書院，另外在溫哥華英屬哥倫比亞大學主修人文地理，可說是一名高材生。

▲ 朱鑑然年幼時已習泳。（取自instagram）

晨早5點練水

14歲時朱鑑然在港讀書被選入做香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，更是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者。

朱鑑然曾於訪談中表示以前晨早5點去練水，練2、3個小時才返學，放學後又再練過，為取得游泳佳績付出不少。

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曾當模特兒

朱鑑然於大學時期曾做模特兒，及至2014他轉戰娛樂圈，參演電影《破風》，其後參演過《骨妹》、《拆彈專家 》、《 毒誡 》等電影，被出道被冠以「翻版彭于晏」稱號。

此外在電視劇方面，除《I SWIM》也參演過《瑪嘉烈與大衛》、《家族榮耀》等。

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保持勤力做運動

雖然已經退役多年，朱鑑然勤力做運動操fit自己，包括打拳、做gym和滑水等。

對於不選擇當模特兒反而當上演員，他曾於訪談中說：「模特兒只重外在，不夠挑戰性，演員的路則比較長，可演到老，有機會演任何一種角色，對我來說最有趣。」