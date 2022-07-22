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【安安逝世】海洋公園正研究安安遺體及後事安排　或捐出作科學及保育研究

社會 11:57 2022/07/22

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大熊貓安安終年35歲。（海洋公園提供）

大熊貓安安身體狀況轉差，海洋公園昨為牠進行安樂死，終年35歲。海洋公園公司主席龐建貽今早（22日）表示，正與港府及中國大熊貓保護研究中心，研究安安遺體及後事安排細節，如有決定時會公布。他又感謝安安多年來為港人帶來美好回憶，其居住的展館暫時保留現狀。

安安1999年來港，同期來港的大熊貓佳佳數年前逝世，其骸骨當時用作研究，骨灰則埋於園內，並種下一棵樹。龐建貽今早於港台節目內被問到安安的後事安排，他說有待決定。他提到，安安的健康狀況在過去數星期轉差，食量逐漸減少，於本月17日起更完全停止食固體食物，只飲水及電解質飲品，同時其活動量亦大幅減少，休息睡覺時間增多，最終作出安樂死的安排：

佢完全唔食嘢，只飲流質水，佢身體會愈來愈虛弱；我哋留意到佢瞓覺時都唔係特別舒服。

龐建貽說，安安居住的展館外繼續設置紀念冊，讓市民悼念，展區會暫時保留現狀。他又指出，安安對海洋公園十分重要，更成為一個標誌，又教會香港人很多關於大熊貓的知識，多謝安安帶來美好的回憶。

海洋公園目前仍有16歲的大熊貓盈盈樂樂，至於未來會否希望再獲贈大熊貓，龐建貽指歡迎，園方有照顧的經驗，職員亦有一定專業，認為海洋公園是一個適合照顧大熊貓的地方。

香港海洋公園保育基金陳晴表示，安安的離世讓人痛心，但保育基金將秉承安安的使命，繼續宣揚保育的重要性，同時積極改善大熊貓所面對的棲息地問題。

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記者：黃悅晴

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