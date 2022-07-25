【學習態度】呈三取消仍盡力考好小六最後一次試 校長：保持進取是成功要素

▲ 陳校長讚揚兩位同學保持進取之心。

大概上年12月的時候寫了一篇文章，提及到有一個六年級男生主動走來跟我說要求面試，原因是我在小六家長升中講座中我向家長和學生提出挑戰，說同學們可以直接找校長要求面試練習。

這個男同學就自告奮勇，在之後的活動中向我提出要求，我十分欣賞他，並且鼓勵他們保持這種心志，那麼將來很多事情都會爭取到機會以及成功。

說到這些上文提要，自然有下文。大家都知道，六年級的畢業生基本上有一部分同學，會在4月份得知自己的中學派位結果，另一部分由於今年不再需要呈分，故此學期終結前的最後一次考試，對他們來說也許也已成定局，又或是大家的焦點已經轉移至中一入學前香港學科測驗，故此對期終考試已不太在意。

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但這位同學在最後一次的考試中取得很大的進步，究竟是其他同學已有部分同學取得學位而放鬆退步，還是什麼原因呢？於是，我找了他和另一位同樣取得很大進步的女同學談了一會。傾談中，我發現孩子們十分懂事，他們不約而同地說自己確比之前更努力一點，而且有寫筆記的習慣。我心中暗想﹕寫筆記，人人都會吧。

於是我深入調查一下﹕「你們的筆記是怎樣做的呢？」

同時心中在想一般同學要在上課時摘錄老師所講的並不容易，究竟這筆記是如何記錄？

男生陳同學說﹕「上課時不會夠時間，我是回到家中將老師所說的想一想，再寫在筆記中。」

女生馬同學說﹕「我都用這方法，不過首先要上堂專心點才行。另外有時我都會用常識科學到的知識笑我的爸爸。」說著笑了起來。

說來簡單，做筆記相信大家都會，但他們卻說出重點來﹕先要聆聽，然後重溫、組織，再用自己的語言記錄，那才能夠牢記。陳同學補充說還要「說出來才行」，我說「是的，最好是懂得教其他人，那表示你能夠完全掌握。」而馬同學提到能夠用知識「取笑」爸爸其實是一種學以致用的能力，用得著才是屬於自己的知識。

孩子們分享的是學習的方法，但問到為什麼這一次會更努力？男同學說「如果要叩門這次成績也重要。」女同學附和說﹕「而且這是最後一次嘛。」老實說，兩位同學的前路我不太擔心，但男同學那種理性和成熟，做足準備，以防萬一的心態卻很值得欣賞，當很多人認為可以放鬆一下的時候，他仍然能夠保持進取之心，這是成功的要素。

女同學說的「最後一次」，其實是感性的流露，希望留下一個美好的小學回憶，或是不要讓老師家人擔心失望的想法，要珍惜最後一次的小學生活經驗，也是令我感到暖心的說法。

有時候，用功發奮，可以有很多原因，但什麼動力能夠兼具正面態度，又能夠驅使他們持續求進呢？看見這兩位將要畢業的同學，他們提供了一些答案。

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