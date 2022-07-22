【回歸】A0游嘉欣受TVB力捧漸上位　新劇與吳偉豪拍「床戲」感尷尬

▲ A0游嘉欣與吳偉豪拍「床戲」嗌尷尬。

TVB劇集《回歸》昨晚（21日）重頭戲絕對是游嘉欣（游游）飾演的安若彤及吳偉豪（Ricco）飾演的區家謙「床戲」。

劇情之前一直未有交代家謙醉酒當晚詳情，直到昨晚終「真相大白」，彤彤與家謙原來並未發生任何越線行為，整場戲只是飲醉了的家謙攬著彤彤細訴自己有多寂寞和不甘，期間更不經意答應可做彤彤男友，所以彤彤由始至終感失望的，只是家謙忘記了「拍拖」的承諾。

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拍床戲嗌尷尬

「謙彤」床戲雖然只是簡單的攬攬抱抱，但已令兩位主角大為尷尬。觀乎官方釋出的拍攝花絮照，Ricco與游游拍攝跌坐床上戲份時，數秒之內「紅都臉晒」，相當誇張。

事後Ricco坦言感尷尬：「始終都係第一次拍啲咁親密嘅戲，自己又未至於好易面紅，但喺一班20幾人嘅crew面前，同一個異性有親密嘅接觸，都好難唔尷尬。」

他笑指是去到看劇本時，才得悉自己有剝衫場面：「我當堂嚇一跳，然後得啖笑。好彩我平時都有做吓運動同keep fit，拍嗰日就再臨急抱佛腳做吓掌上壓咁。」

▲ （《回歸》電視截圖）

隨著劇情發展，家謙將逐步覺醒愛上彤彤、因而做出不少呷醋式霸道舉動，既幼稚又可愛，獲網民封為「霸道總裁」，網民更指謙彤CP有韓劇Feel。

至於出盡全力阻止「霸道家謙」揭發「醉酒實錄」的彤彤，由於與家謙的角力戰古怪藉口兼搞笑表情多多，獲網民讚演技再升呢。

▲ （《回歸》電視截圖）

游游拍床戲感尷尬

談到床戲，游游亦直認尷尬謂：「我同Ricco開工冇耐就要拍呢場戲，我哋本身之前又冇乜接觸過，所以真係幾尷尬。

但因為拍呢場戲時已經夜深，所以就算頭幾take有啲怕醜，去到後面已經攰到唔識得怕醜。因為場戲要孭住Ricco行再將佢撻落梳化，我真係要用盡全身嘅力先可以將佢撻到落去，實在太重喇。」

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被看好成「鍾嘉欣2.0」

游嘉欣入行短短4年，成為TVB力捧的上位小花。畢業於香港城市大學管理系，在大學一年級時被TVB的PA邀請面試電競直播主持，其後成功入行後加入《#後生仔傾吓偈》。

2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而為人認識，首次拍劇已獲讚演技自然不造作，憑清純樣子、有點像朱千雪成功入屋。

▲ （Instagram圖片）

她曾在《代溝關注組》自認「A0」，又不諱言公開自己住公屋，爽朗性格，吸納大批粉絲支持。

及後，她與林正峰合演《青年心城之撐起青春》擔正主角，還有演出《青春不要臉》、《法言人》等劇集，有望成為另一位鍾嘉欣。

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