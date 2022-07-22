【聲夢傳奇2】Gin Lee瞓身教Vivian練氣秘技　草蜢亮相親授四面台心得

▲ 今集一定很精彩！

TVB節目《聲夢傳奇2》經過三輪淘汰賽後，接下來播出三集將進行首輪團戰，紅隊及藍隊將進行多回合PK賽贏取「勝利的燈」，最終累計燈數較少一隊需淘汰一名學員；假若兩隊累計燈數最終超過五十盞，輸的一方需再額外淘汰一名學員，可謂相當殘酷。

明晚（7月23日）播出的第六集，紅隊及藍隊總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁分別招攬了Gin Lee（李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）VS布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及JW（王灝兒）作為紅隊及藍隊成員。

兩邊負責打頭陣學員則分別為江廷慧（Vivian）《月牙灣》VS趙小婷（Pamela）《靈魂相認》。

【聲夢傳奇2】Jasmine穩坐人氣榜第一位 Sabrina因一原因努力學廣東話

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各導師努力為學員準備

向來是「廿四孝導師」的Gin Lee，為了幫助Vivian擺脫「唔夠氣」缺點，「瞓身」傳授練氣功力，除了示範如何邊跑邊唱練氣外，更親授Vivian做「舉腳唱歌」練習。

為了增加勝算，自小學習唱粵曲的Vivian，在演唱歌曲Opening加入粵劇元素，令現場評審大為讚嘆。

至於Vivian本輪對手、由開賽已被視為大熱門的Pamela綵排情況並不順利，遭「虎媽型」導師JW力指「舊式唱腔係陷阱」：「你把聲好聽，但你就係衰在太端莊，有啲危險會令你個人真實啲。」

另一熱門任暟晴（Jasmine）是集亦有新花臣，擅長唱藝術歌曲的她，是集挑戰Rap唱《3AM》，更獲原唱Rapper Ghost Style親自指導；最終Jasmine成功擺脫緊張，並獲評審C君大讚：「已經Rap得好過陸永啦，唱到Chill同Laid-back感覺，可以話係贏咗八成！」

今集出戰的聲夢學員還有侯雋熙（Duncan）《信自己》及劉詠彤（Angel）《就讓一切隨風》。

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草蜢驚喜現身

本集另一驚喜，是草蜢以「星級舞台輔導專員」身份，現身節目與學員分享四面台心得、如何有眼神及自然地轉身走位、拉咪秘訣等。

當中有學員問蔡一智如何處理長髮時，阿智更搞笑謂：「當你去到好忘我時，基本上都理唔到咁多嘢。真係要理，都要顧住自己儀容，例如可以翹吓耳仔，等佢唔好攝咗入嘴入面。我通常用嚟扮有型。」 蘇老闆則自爆台上「肉酸」事故，內容爆笑又有趣。