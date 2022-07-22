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【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家

育兒經 12:04 2022/07/22

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終於一家團聚。

「星二代」洪天明身為功夫巨星洪金寶的兒子，自細就生活在大眾的目光之下，近年天明為了賺錢養家，返回內地發展，由於疫情關係，來回中港兩地需要隔離，所以天明已有一段時間沒有回港，與妻兒分隔長達8個月。周家蔚在前帶同兩個兒子到內地隔離14日後，陪丈夫1個月，天明上載多張家庭相在社交網，開心宣布終於「合體」，除了到處遊玩享受家庭樂之外，天明與太太周家蔚更合作一齊直播帶貨。

最新影片推介:

其實天明從事直播帶貨的工作已有一段時間，抖音亦擁有75萬名粉絲，而今次帶貨是售賣一枝只售9.9元防曬噴霧，雖然帶貨直播間人氣不高，只有不足2千人在線觀看，兩夫妻仍然拍住上努力推銷。由於貨品過於便宜，不少網民開始質疑產品質量問題，網民留言「你父親洪金寶知道嗎」、「你爸爸不給你錢嗎」，對此天明以高EQ回應：「我老爸非常支持。」

天明直播帶貨。

有網民批評他帶貨丟光父親洪金寶的架，面對網民的攻擊，天明以一句話令網民冇聲出，「我賣貨一不偷二不搶，我老爸非常支持。我自力更生養家，老爸不會罵我的。」不過有網民問及為何不參與內地的綜藝節目賺錢，要淪落直播帶貨時，他則表示雖然自己也希望參加，惟因未夠地位並沒有收到邀請。但無論如何，他靠自己一己之力養家亦獲大量網民的好評。

三母子隔離14日。

其實洪天明在內地有經營餐廳生意，亦有服裝品牌和製作公司，同時亦積極發展短視頻、直播工作等，他曾透露為了直播帶貨特意請了一位普通話老師，學費每小時300元，他還每月花4000元在杭州租屋。所以開支不少。

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責任編輯︰王明芳

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