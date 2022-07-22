提防暑熱傷心 注意夏日養心法

香港的夏天潮濕悶熱，面對酷熱的天氣，容易令人過度流汗，假如沒有及早補充足夠的水份，則有機會頭暈中暑，造成身體不適。但原來在中醫角度，暑熱更會傷心，影響心臟健康。今次我們就由「暑熱易傷心」出發，從中醫學角度了解如何在炎夏中解暑養生養心，確保身心健康。

中醫認為夏在五行中屬火，五臟上對應心臟，故此在夏天應着重養心。中醫認為汗為心之液，假如在炎熱潮濕的夏天過度流汗則會傷津耗液，有機會中暑、傷心，增加心臟負荷。要避免暑熱傷心，則可從湯水食療入手，同時注意日常作息，則可做到夏天養心，冬病夏治。

認清中暑7大症狀

要預防中暑傷心，就要先了解其症狀及預防方法，避免長時間處身在溫度高、濕度高及悶熱侷促的環境，假如加上補充水份不足、穿着不透氣的衣物，則會令身體無法散熱，體溫升高，有機會做成中暑，令身體功能紊亂及器官受損。若發現身體出現以下7種中暑症狀，包括：口渴、頭痛、頭暈、多汗、疲倦、全身乏力及噁心，應盡快到陰涼通風處休息，同時飲用電解劑飲品以補充體液，或用濕毛巾抹皮膚。假若情況沒有改善，並出現心悸、無法集中精神、動作遲緩及不協調等症狀，請盡快求醫治理。

養心宜多吃「苦」

夏季酷熱的天氣，流汗過多，令人傷津耗液，嚴重者更會傷心耗神，而脾胃功能亦多於炎夏轉差，引起食慾不振。此時進食帶苦味的食物有助養心、健脾與解暑：苦味入心經，能泄降心火，帶苦的食物亦有助消暑清熱、健脾利胃，增進食慾。苦味的陰性能調整夏天的陽熱。在眾多苦味的食物中，又以苦瓜最易烹調，既能煲湯，又能炒菜，更具清熱解毒、祛溼止癢的功用。不過脾胃寒涼、孕婦，或處於經期的女士，進食苦瓜前宜向中醫師查詢。中醫師推介以下兩款苦瓜食療，有助炎夏養心健脾。

苦瓜黃豆排骨湯

材料：苦瓜1條、黃豆1両、無花果5粒、排骨1斤、陳皮2片

作用：苦瓜清熱降火，養心健脾。黃豆清熱解毒、健脾利水。無花果味甘性涼，清熱生津、潤腸通便，紓緩熱症引起的相關徵狀。

苦瓜炒牛肉

材材：苦瓜1條、牛肉1両

作用：苦瓜味苦性寒，滌熱祛暑，具明目解毒之效。牛肉甘溫補氣，與苦寒清熱的苦瓜同用，可以互相克制。

夏日養心解暑食療

苦瓜以外，中醫師亦推介以下兩款食療，有養心、健脾、解暑之效，適時食用能調理身體。

消暑健脾祛濕湯

材料：赤小豆1両、生薏苡仁1両、蜜棗2粒、葛根2両、芡實1両、玉竹1両、陳皮2片、炒扁豆1両、豬𦟌1斤

作用：赤小豆清熱解毒，入心經，清心火。生薏苡利水袪濕。葛根歸脾、胃經清，​​解肌退熱，生津止渴，升陽止瀉。玉竹補脾利水，補心養陰。炒扁豆健脾，具消暑之功效。

雪菊養心茶

材料：炒麥芽4錢、雪菊10朵、麥冬10粒、

作用：炒麥芽性味甘涼，養心健脾、除煩止渴。雪菊清熱解渴、護養心肌。麥冬養陰生津、潤肺清心。

多睡養心覺 保持開朗

食療以外，良好作息亦對養心養生十分重要。中醫指午時（早上11時至下午1時）睡覺能達到養心之效，因此時心經當令，是養心的關鍵時刻，養心覺以半小時至1小時為佳。根據《黃帝內經》所說，夏季應「夜臥早起」及「無厭於日」。前者指順應日長夜短的規律，多活動，不要睡懶覺，有助陽氣生長。後者則指不要討厭日光，應適當在戶外活動，出一身汗，幫助體內陽氣盛行。另一方面，由於夏季特別容易心煩氣燥，故養生宜陶冶情操，修心養性，避免影響心臟健康。保持精神充沛，培養良好的運動習慣，保持心境開朗、 忌怒戒躁。假如能在夏季做到以上各項，再避免經常吃生冷食物及長期處於冷氣房， 更可助長體內陽氣生長， 減少秋冬生病的機會。

位元堂註冊中醫師任璐璐提供