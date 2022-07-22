【美食速報】海味家族姊弟班開創健康燉湯品牌　燉湯即食包＋$68起嘆花膠瑤柱雞絲碗仔翅

▲ 賀采推出一系列燉湯即食包及中秋盆菜及禮籃。（圖片由品牌提供）

不少城中的創業故事，都是關於「兄弟班」，有時是職場上的同僚一起創業闖天下，有時是親兄弟分工合作做生意。賀采這個品牌卻是關於「姊弟班」，由兩姊弟共同創立的自家品牌，推出養生燉湯即食包，希望推廣海味文化的健康養生之道。

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Lily與Jason這兩姊弟由小到大，兩姊弟感情深厚，雖曾分道揚鑣各自留學，但最終二人還是回到香港這個家創業。他們出身於海味家族，父親蔡爸爸早於1976年起就經營海味及燕窩批發生意，Lily與Jason從小亦汲取了不少關於海味的知識，即使在小學期間，兩人年紀小小就夢想兩姊弟未來會一起開店。

後來，他們分別往加拿大及英國升學，畢業後，兩人都回港就業，各在餐飲業工作多年，在烹調上得到了豐富的經驗。而蔡爸爸穩定的海味家族生意，一直等待着兩姊弟接棒。不過他們認為海味是一個比較老化的產業，「如果來到我們這一代仍然 繼承前人的做法，一定會落後以至被淘汰。」。

兩姊弟因此利用家族生意的優勢去創立自家品牌，以「賀采」這個全新品牌，製作養生燉湯即食包，以上乘的海味乾貨及最優質的食材，製作湯品及醬品，用上年輕化的包裝，並以較大眾化的價錢，進一步向年輕一代推廣傳統海味文化的健康養生之道。

由於早年曾有家庭成員得到癌症，令我們覺得改善飲食真的很重要，因此創立賀采時，大 家都懷着祝福的心、健康的願望，以及要傳承上一代對優質海味及燕窩的那份堅持。

兩姊弟花了整整1年時間，不斷嘗試湯品的材料配搭、份量、味道，堅持以好食材、新鮮、營養高、味道好、養生等為標準，去研發燉湯產品，絕對不加防腐劑、味精或添加劑，希望做到「CP值高」、價錢合理。

例如在研發湯品的一年間，她們用海味與食材日試夜試，邀請前永利皇宮總廚及中醫師為顧問，合作設計湯品材料配搭，幾乎把所有資金都投入，目前仍是宣傳的階段，先致力建立品牌的口碑。 此外，這兩年的市場變化、顧客口味的多變、食材成本的增加，以及人力資源問題，都是兩姊弟要應對不暇的創業困難。然而，負責市場銷售及宣傳推廣的姐姐 Lily，以及負責營運及產品研發的弟弟Jason，都有着正能量，二人分工合作，以助人之心去經營，即使困難重重，總會不忘初心。

我們兩姊弟現在基本上是24小時工作，每日相處超過12小時。雖然工作上，二人不時會有衝突，但關係還是很要好的。

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適逢中秋佳節，賀采推出盆菜及禮籃：

1. 清燉鮑魚花膠金聚盆菜：當中有扣原隻極品鮑魚、蠔皇扣花膠、鮑汁海螺片、 游水大海蝦、尚品瑤柱甫、如意髮菜、生晒原隻蠔豉、冰燒三層肉、玫瑰油雞、翡翠土魷、 紅燒北菇、醬香炆浮皮、南乳燴蓮藕、家鄉炆腩肉、清湯蘿蔔、芋頭、黃金支竹、爽魚丸、牛丸、墨魚丸、上湯西蘭花、娃娃菜、杏鮑菇、芋絲。

3-4人份量：原價$1488，優惠價$1,188

6人份量：原價$1788，優惠價$1,488

12人份量：原價$2488 優惠價$2,188

免運費，購買6人或12人份量，贈送紅棗雪耳糖水，須於送貨日前5天下訂單，送貨期：由8月20日開始，截單日為9月4日。

2. 花膠蠔豉慢煮手工盆菜：當中有蠔皇扣花膠、鮑汁海螺片、大海蝦、髮菜、生晒原隻蠔豉、冰燒三層肉、玫瑰油雞、福袋、翡翠土魷、紅燒北菇、醬香炆浮皮、南乳燴蓮藕、家鄉炆腩肉、清湯蘿蔔、芋頭、黃金支竹、爽魚丸、牛丸、墨魚丸、上湯西蘭花、娃娃菜、杏鮑菇、芋絲。

3-4人份量：原價$1288，優惠價$988

6人份量：原價$1488，優惠價$1,188

12人份量：原價$2188，優惠價$1,888

免運費，須於送貨日前5天下訂單，送貨期：由8月20日開始，截單日為9月4日。

3. 皇牌尚盛海味禮籃：紅燒鮑魚 x1，清湯鮑魚x1，35頭花膠筒 120g x1，日本原木花菇300g x1，原粒乾榣柱140g x1，香辣金元貝蝦籽ＸＯ醬180g x1，日本櫻花蝦ＸＯ醬180g x1，四川祕製麻辣香辣醬 110g x1，養生乾湯包 x2，白酒 x1。

免運費，須於送貨日前 5 天下訂單，原價$2985，優惠價 $2388。

4.中秋海味精選禮籃：清湯鮑魚 x 1，大鱈魚花膠 300g x1，日本原木花菇 200g x1，香辣金元貝蝦籽ＸＯ醬 180g x1，日本櫻花蝦ＸＯ醬 180g x1，四川祕製麻辣香辣醬 110g x1，養生乾湯包 x1。

免運費，須於送貨日前 5 天下訂單，原價$1985，優惠價 $1588。

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