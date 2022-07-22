【人間英靈】葉巧琳新歌MV化身戰鬥格女神　武打場面玩火劍親身上陣

熱愛打機，特別是角色扮演遊戲（RPG）的葉巧琳（Mischa），最近展開了為期一年、結合遊戲世界的音樂企畫《The Odyssey of Freya》。

Mischa化身成為虛擬人物Freya，在遊戲世界中打大佬！新歌《人間英靈》的MV中她更親身上陣飾演Freya一角，當中打鬥連場，更棄用替身！

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Mischa新作《人間英靈》，是音樂企畫《The Odyssey of Freya》的序曲，林寶所譜寫的歌詞，談及人類面對困境的打不死精神。Mischa解說道：「我哋人生有好多難關要過，每個人都有自己嘅故事、難關，但都要爭取自己相信嘅嘢，去成為人生裡面嘅勇士，《人間英靈》就係要去歌頌呢班人、呢件事。」

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化身虛擬人物Freya



為了呈現歌曲中那份打不死的精神，《人間英靈》MV以真人實景打造RPG遊戲世界，Mischa搖身一變成為了Freya，與一班隊友傾盡全力「打大佬」。

Mischa說：「我一直好想創造一個虛擬角色嘅故事，最初好簡單有個虛構嘅人，就諗咗Freya做起點，然後因為自己好鍾意打機，所以就同同事開會，創造咗一個命名為Chaos嘅遊戲世界，然後透過呢個音樂企畫，去講一個關於救贖嘅故事。」

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在MV中，Freya以一頭紅色長髮，再配以戰士Look示人，感覺猶如Cosplay一樣，Mischa也笑言即使現在不是萬聖節也可以做到Cosplay，十分好玩。

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打鬥場面親身上陣



不過更好玩的是今次MV特別以真實打鬥場面營造打機的畫面，所以Mischa在事前都要認真上堂，學習使用武士刀，Mischa興奮道：「我自己練劍都練咗好多日，有武術指導教我用日本劍，好好玩！其實當初導演Kenji問我，如果要我打得唔得，我話好喎！我自己都想試下，結果就走咗去學劍同打筋斗、吊威吔。好記得自己第一次吊威吔時已做到後空翻，覺得自己好叻，可以去武打方面鑽研一下。」

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而在拍攝MV現場，Mischa全程親身上陣拍攝每一個鏡頭，也從未想過要用替身，她笑言：「我諗住親身經歷呢啲嘢，為我將來鋪路，可能有日可以做武打巨星呢！搵我！咩都肯試㗎！」不過因為配合劇情與剪接，有關吊威吔的場口最終都未有用上，Mischa坦言有點可惜。

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誠邀日本火藝師加盟



打機場口，當然少不了使用大絕打大佬，今次《人間英靈》MV中也有這一幕，而製作團隊特別請來日本火藝師宮窪研（Kiwamu Miyakubo）設計效果及動作給Mischa，Mischa也沒想過打機畫面可以於真實世界出現，並說：「我係第一個人用呢把火劍，實在太型。其實起初都有少少擔心我揮劍時會驚，不過幕後人員做足安全措施，喺我雙手噴晒水，等我喺非常安全情況下耍劍，所以大家要留意最核爆型嘅揮劍一刻。」





有型的場口還不只揮火劍，其實整個《人間英靈》MV都在雨景中拍攝，Mischa與幾位武打演員由頭到腳淋水十幾個小時，Mischa笑言：「感覺似浸浴、洗澡、cleansing，非常凍，大家都好凍、濕住，但都係一個新體驗。」

陳柏宇到場打氣



不講不知，其實在《人間英靈》MV拍攝前夕，陳柏宇（Jason）已從工作人員口中得知Mischa為了這個MV付出了不少，為了給對方打氣，於拍攝當日Jason偷偷前來探班，為Mischa帶來驚喜。

Mischa說：「陳生探班非常驚訝！點知原來佢係打完波跟住過嚟，佢話還返個人情俾我，咁叫還人情？佢做過啲咩？手信都冇帶嚟。不過OK，露個面，但我覺得佢仍然爭我嘅債係未還晒。」話雖如此，Mischa還是感激Jason的窩心舉動，為她在艱辛的拍攝過程中注入能量。