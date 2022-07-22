【倫理道德】被女友發現跟親妹一齊沖涼　20歲男子：已習慣生活模式

▲ 20歲台男，被女友發現至今仍同妹妹一齊沖涼，做女友嘅梗係崩潰啦！

台灣一名20歲男子，近日在網上發文，稱被女友發現跟親妹一齊沖涼，他直言已習慣生活模式，「看到我妹也沒感覺啊！」

該名男子在Dcard上以「跟妹妹一起洗澡」為題出帖，咨詢各網友能否接受兄妹一齊沖涼，引來過千個留言。

已經20歲了，但洗澡都還是會跟我妹一起洗，有時候我先自己進去洗，她也是會開門進來跟我一起洗，已經習慣這樣的生活模式了，我看到我妹也沒感覺啊！但我女友說這樣很怪，不能接受？

影片推介：

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應，不少網友都指他不應該和妹妹一起沖涼，「妹妹又不是殘障要人協助」、「你妹是3歲嗎？還是你智商3歲？」、「刷洗我三觀」、「原po如果堅持就是不尊重女朋友」.

大多網友都勸樓主不應該繼續同妹妹一起沖涼，更反問如果他女友和哥哥一起沖涼，樓主可接受嗎？不過也有網友表示，道德都是人定義出來的，互不侵犯也不影響他人，有何不可？

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責任編輯︰王明芳