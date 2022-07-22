  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【倫理道德】被女友發現跟親妹一齊沖涼　20歲男子：已習慣生活模式

親子 12:51 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

20歲台男，被女友發現至今仍同妹妹一齊沖涼，做女友嘅梗係崩潰啦！

台灣一名20歲男子，近日在網上發文，稱被女友發現跟親妹一齊沖涼，他直言已習慣生活模式，「看到我妹也沒感覺啊！」

該名男子在Dcard上以「跟妹妹一起洗澡」為題出帖，咨詢各網友能否接受兄妹一齊沖涼，引來過千個留言。

已經20歲了，但洗澡都還是會跟我妹一起洗，有時候我先自己進去洗，她也是會開門進來跟我一起洗，已經習慣這樣的生活模式了，我看到我妹也沒感覺啊！但我女友說這樣很怪，不能接受？

影片推介：

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應，不少網友都指他不應該和妹妹一起沖涼，「妹妹又不是殘障要人協助」、「你妹是3歲嗎？還是你智商3歲？」、「刷洗我三觀」、「原po如果堅持就是不尊重女朋友」.

大多網友都勸樓主不應該繼續同妹妹一起沖涼，更反問如果他女友和哥哥一起沖涼，樓主可接受嗎？不過也有網友表示，道德都是人定義出來的，互不侵犯也不影響他人，有何不可？

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【重男輕女】港女沖涼遭11歲弟偷拍欲搶手機查看　阿媽偏幫：細路仔玩下啫
19:04 2021/08/05
【重男輕女】港女沖涼遭11歲弟偷拍欲搶手機查看　阿媽偏幫：細路仔玩下啫
【性別教育】王祖藍與女兒沖涼要穿泳褲　教女認識性別不能隨便錫男仔
19:13 2022/06/16
【性別教育】王祖藍與女兒沖涼要穿泳褲　教女認識性別不能隨便錫男仔
【兄妹情深】台灣宜蘭6.5級地震發生一刻　9歲哥哥秒衝向妹妹緊抱入懷保護
15:43 2021/10/26
【兄妹情深】台灣宜蘭6.5級地震發生一刻　9歲哥哥秒衝向妹妹緊抱入懷保護

你可能感興趣

【重男輕女】港女沖涼遭11歲弟偷拍欲搶手機查看　阿媽偏幫：細路仔玩下啫
19:04 2021/08/05
【重男輕女】港女沖涼遭11歲弟偷拍欲搶手機查看　阿媽偏幫：細路仔玩下啫
【性別教育】王祖藍與女兒沖涼要穿泳褲　教女認識性別不能隨便錫男仔
19:13 2022/06/16
【性別教育】王祖藍與女兒沖涼要穿泳褲　教女認識性別不能隨便錫男仔
【兄妹情深】台灣宜蘭6.5級地震發生一刻　9歲哥哥秒衝向妹妹緊抱入懷保護
15:43 2021/10/26
【兄妹情深】台灣宜蘭6.5級地震發生一刻　9歲哥哥秒衝向妹妹緊抱入懷保護
家庭關係 家庭教育 台灣

最高瀏覽

【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【淘寶送貨】送貨員35ºC高溫推30公斤貨派件 收$20附加費被港女公審
13:15 2022/07/21
【淘寶送貨】送貨員35ºC高溫推30公斤貨派件 收$20附加費被港女公審